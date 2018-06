Jandroković: Očekujemo da predsjednica jasno kaže da ide u drugi mandat, imat će potporu HDZ-a

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u ponedjeljak je pomirljivo komentirao izjave predsjednice Republike, a upitan do koje točke ona može računati na potporu HDZ-a za drugi mandat, poručio je kako predsjednica prije svega treba jasno reći da ide u drugi mandat i 'nakon toga će imati potporu HDZ-a'

"Ne bih rekao, postojale su određene napetosti, bilo je različitih pogleda na neka pitanja, pale su, na žalost, i neke teške riječi. Bilo bi bolje da ključni protagonisti političkog života, posebno oni koji su iz iste političke opcije, ne idu u tu vrstu javne konfrontacije, no dogodi se. Bitno je da se svi držimo svojih ustavnih ovlasti i tako pridonosimo sveukupnom razvoju Hrvatske", rekao je Jandroković u emisiji S Markova trga Hrvatskog radija.

"Do sada je taj posao radila Vlada, na sjednice Europskog vijeća išao je premijer, vjerojatno će tako i ostati, a vidjet ćemo koji oblik sudjelovanja, pomoći u tome može imati predsjednica", dodao je Jandroković.

Smatra da HDZ može biti zadovoljan sa svojih proteklih 29 godina. „Iza nas su velika postignuća, kao tako velika stranka, HDZ je imala uspona i padova, no ukupan skor je pozitivan“, rekao je Jandroković.

Podsjetio je da je HDZ vodio državu u ključnim trenucima te poručio da i sada ima ogromnu odgovornost, s obzirom na globalno okruženje, da i dalje vodi zemlju, kako bi država bila stabilna i gospodarski se razvijala.

"Kao i svi imamo i prijepore unutar vlastitih redova, ali ih rješavamo. Ključna je zadaća voditi računa o interesima građana i države i toga ćemo se držati", poručio je.

Splitski izbori potvrdili da je HDZ uvjerljivo najjači

Pojasnio je i na koga je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković mislio kad je poručio kako neće uspjeti oni koji žele fragmentirati i destabilizirati stranku. "Na sve koji pokušavaju umanjiti važnost i zasluge koje HDZ ima za razvoj Hrvatske, na sve one koji pokušavaju ući u dio političkog spektra koji tradicionalno pripada HDZ-u", rekao je Jandroković navodeći da nedjeljni, kotarski zbori u Splitu potvrđuju točnost Plenkovićevih riječi.

HDZ je, naglašava, uvjerljivo pobijedio, dobio je gotovo dvije trećine mandata, što je pokazatelj da je, bez obzira na sve pokušaje destabilizacije, na sve udare koji dolaze iz različitih izvora, HDZ u Splitu uvjerljivo najjači.

Predsjednik Sabora detaljno je opisao proceduru koja predstoji referendumskoj inicijativi Narod odlučuje, navodeći da je „sveukupno ozračje u društvu“ takvo da će se tražiti ocjena ustavnosti referendumskih pitanja.

Ako se potvrdi da je 10 posto ukupnog broja birača potpisalo inicijativu, to će ići prema Ustavnom sudu, rekao je predsjednik Sabora, koji nije mogao reći kada će druga inicijativa, Istina o Istanbulskoj predati potpise. Najavili su da će zatražiti predaju potpisa u Sabor, no to se formalno još nije dogodilo, rekao je.

Za SDP-ov prijedlog ustavnih promjena o uređenju referenduma, kaže da je više riječ o političkoj akciji, nego ozbiljnom pristupu. "Nije bilo nikakvih konzultacija, SDP je sam išao u inicijativu, nisam siguran da su tome ozbiljno pristupili, da jesu otvorili bi konzultacije", rekao je Jandroković na Hrvatskom radiju.