Jandroković: Očekujem da se utvrdi tko je napao Pupovca i Miloševića

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osudio je u subotu napad na zastupnike SDSS-a Milorada Pupovca i Borisa Miloševića te poručio kako očekuje da se utvrdi tko je to počinio, koje su okolnosti i motivi.

"Ne znam sve pojedinosti o tome", uzvratio je na upit je li radikalizacija atmosfere u društvu dovela do napada na dvojicu zastupnika na zagrebačkom Dolcu, gdje su na njih u petak bačeni ostaci hrane.

"Svaki oblik fizičkog nasilja je neprihvatljiv i naravno da ga treba ga osuditi, očekujem da se utvrdi tko je to počinio" , rekao je Jandroković novinarima uoči Izbornog sabora HDZ-ove Zajednice branitelja Gojko Šušak.

"Ponavljam, bilo koji oblik nasilja prema bilo kojem od sudionika političkog i javnog života nije prihvatljiv. Vidim da to osuđuju svi, oko toga postoji konsenzus i organi gonjenja moraju pronaći one koji su to počinili. Očekujem da se utvrde sve okolnosti i motivi", izjavio je predsjednik Sabora.