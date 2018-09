Pupovac: SDSS neće više braniti HTV

Radni tjedan saborski zastupnici započeli su standardno stankama, odnosno zahtjevima za slobodni govor. Među njima je bila i stanka o otkazu uredniku HTV-a Hrvoju Zovku, ali i kurikularnoj reformi

Govoreći o otkazu Zovku SDSS-ov Milorad Pupovac, podsjetio je da je prije koji jtedan HRT imao i skandal s teletekstom na kojem su ustaški dječji logori navedeni kao domovi za djecu.

'HRT je javni servis građana o kojem posebnu brigu vodi Sabor i vrlo često je to bilo temom za ovom govornicom - SDSS je često branio i štitio samostalnost uređivačke politike i posješivanje uvjeta za njegov rad, no ono što se u posljdnje vrijeme događa na HRT-u, veoma nas zabrinjava. Prije svega da je na HRT-u objavljen navodni demanti da 1945. nije postojao dječji logor što je nešto što je samo po sebi nedopustivo i u neskladu s Kaznenim zakonom kada je u pitanju negiranje holokausta, a istovremeno na HRT-u se donosi odluka o izvanrednom otkazu uredniku i novinaru, po kratkom postupku jer je ušao u verbalni duel s urednicom', kaže Pupovac te je zapitao kakvi su to kriteriji po kojima HRT djeluje.

'Nešto što je trebalo biti riješeno unutar kuće profesionalnim, kolegijalnim razgovorom i sankcijama koje su primjerene toj vrsti ponašanja koje je uslijedilo između urednice i novinara, završava izvanrednim otkazom, a nešto što je vrijedno pažnje državnog odvjetništva i nešto što je rezultat kršenja zakona, Ustava i međunarodnih konvencija, to prolazi kao da se nije dogodilo. Verbalni ispad prema urednici, izvanredni otkaz, a negiranje zločina prema djeci, ništa, pojeo vuk magare', kazao je Pupovac.

'SDSS više neće braniti HRT', poručio je Pupovac.