Jandroković o Milanovićevom komentaru o Danu državnosti: 'Ništa novo, nemam komentara'

On je iznimno bitan iz dva razloga, prvo jer je to bila tranzicija iz nedemokratskog, komunističkog poretka u slobodu i demokraciju, to je bio prvi korak u ostvarenju samostalne i suverene države , rekao je Jandroković na Hrvatskom radiju referirajući se na rasprave treba li baš 30. svibnja obilježavati kao Dan državnosti.

Nije komentirao najavu da predsjednik Republike Zoran Milanović ni ove godine neće sudjelovati u obilježavanju Dana državnosti, jednoj od točaka prijepora Vlade i predsjednika.

"Ništa novo, nemam komentara, ne želim otvarati nove prijepore, ako predsjednik Republike misli da je tako dobro, ja ne mislim, on ima svoj stav, građani će suditi. Sabor je donio to odluku, to je zakon, ovo je Dan državnosti, svidjelo se to nekome ili ne“, rekao je Jandroković.

Devedesete su najvažnije za hrvatski narod

"Devedesete godine 20. stoljeća su najvažnije za hrvatski narod“, kazao je predsjednik Sabora upitan koje razdoblje drži najvažnijim u proteklih 35 godina.

Teško je bilo što mjeriti s onim to se događalo u 90-ima, naglasio je i podsjetio da je to bilo razdoblje stvaranja države, razdoblje u kojem je Hrvatska bila napadnuta od srpskog agresora i u kojem je pobijedila, razdoblje mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. To su povijesti trenuci koji se ne mogu uspoređivati ni sa čim drugim, ocijenio je.

Predsjednik Sabora šturo je odgovorio na upit bi li saborskoj većini za predsjednicu Vrhovnog suda RH bila prihvatljiva Sandra Artuković Kunšt koja u medijima slovi kao kandidat predsjednika Republike.

"U ovom trenutku ne mogu nagađati, ni komentirati, pričekat ćemo odluku predsjednika i postupiti sukladno zakonu“, odgovorio je.

Podsjetio je i da predsjednik Republike, neovisno o odlukama saborskog Odbora za pravosuđe i Opće sjednice Vrhovnog suda, koja u srijedu nije dala pozitivno mišljenje ni za jednog od troje kandidata koji su se prijavili na javni poziv, ima mogućnost odabrati nekog od kandidata i poslati ga u proceduru u Sabor.

Nije komentirao nagađanja o rekonstrukciji Vlade

Vidjet ćemo što će se događati, prvo na Odboru za pravosuđe, nakon toga kakva će biti odluka predsjednika Republike i onda će Sabor na plenarnoj sjednici zauzeti svoj stav, rekao je Jandroković.

Nije otkrio ni kada će se popuniti upražnjeno mjesto ministra za regionalni razvoj i fondove EU, a nije komentirao ni medijska nagađanja da Vladi predstoji šira rekonstrukcija.

Prava adresa za ta pitanja je predsjednik Vlade, ne bih zalazio u njegov dio posla, odgovorio je.

Rekao je i kako ne vidi razloga da se mijenja postojeća saborska većina koja broj 76 zastupnika. Ona je stabilna i za sada nema nikakvih naznaka da bi se bilo što promijenilo, naveo je Jandroković.