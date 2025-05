Jandroković u Đakovu dao podršku HDZ-ovom kandidatu Mandariću

'Moja puna podrška gradonačelniku i saborskom zastupniku Marinu Mandariću, dakle mome kolegi koji neprestano i kontinuirano radi i bori se za interese Đakova i naglašava koliko je bitno da suradnja između grada, županije i države bude stabilna i kontinuirana. Iz tog razloga sam i došao da bih ga podržao jer je u vremenima u kojima živimo bitno imati odgovorne ljude koji vode i gradove i općine i županije, one koji su spremni graditi, koji žele suradnje', rekao je Gordan Jandroković.

Osvrnuo se i na Mandrićevog protukandidata, Zorana Vinkovića (koalicija Zajedno za Đakovo – HSU, HNS, HSS, Srce Slavonije i Pravo i pravda), rekavši da 's druge strane, imamo kandidata koji potiče uglavnom konflikt, svađu, dosta destruktivno nastupa'.

'Dakle, ovo je sad pitanje za građane što žele – nastavak kvalitetnog razvoja Đakova, nove vrtiće, škole, infrastrukturne projekte ili žele konflikt, svađu i lošu suradnju i sa Županijom i državom. Bez obzira što u nedjelju očekujem žestoku borbu, očekujem i pobjedu Marina Mandarića', rekao je.

Vjeruje i da će i birači drugih protukandidata iz prvog kruga to znati honorirati. 'Po onome kako se bori Mandarić, on je najbolje rješenje za Grad Đakovo', poručio je Jandroković. Mandarić je rekao kako je uvjeren da će Đakovčani u nedjelju birati razborito, da će birati politiku suradnje, politiku pružene ruke u koju su uključeni svi i koja je, ustvrdio je, Đakovu donijela vidljive rezultate u proteklih osam godina.

'I dalje je potreban kontinuitet dobrih politika i razvoja', naglasio je te, kao i Jandroković upozorio da se 's druge strane nudi, što se imalo prilike vidjeti do 2017., politika svađa, sukoba, potpuno iracionalnog inata koji nas je tada držao u izolaciji'.

'To je ljudima možda i znalo biti zabavno, populistički je to jedno vrijeme bilo zanimljivo, no naučili smo na svojoj koži kako je s takvom politikom i takvim političarima', rekao je Mandarić.

Siguran je u to da će nakon izbornog 1. lipnja nastaviti raditi za bolju budućnost Đakova. 'Dakako, u suglasju s Osječko-baranjskom županijom i Vladom RH, oslanjajući se snažno na financiranje iz EU fondova. Samo tako možemo sustići naprednije od nas, još imamo prilika za napredak', rekao je Mandarić.