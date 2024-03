Jakšić: Katastrofalna poruka Ustavnog suda; Mažar: SDP ide mimo svih pravila

'Prestrašno je da smo prejudiciranje te odluke imali prilike čuti i slušati u nedjelju kad su iz podruma izvukli Vladimira Šeksa da, kao najveći hrvatski ustavni ekspert i otac hrvatskog pravosuđa, sa svim ovim ljepotama i radostima koje gledamo - kaže kakva bi trebala biti odluka Ustavnog suda', kazao je. Istaknuo je kako su sporna i upozorenja Ustavnog suda upućena SDP-u. 'Ne mogu vjerovati da se to događa. To je katastrofalna poruka', dodao je.

'Mi smo bili u razgovorima o ulasku u koaliciju. Naša skupština to nije izglasala, ali je bilo ozbiljnih razgovora. Naše izbacivanje iz koalicije, koje je potaknuto ucjenom pet liberalnih stranaka: Reformista, Foksua, IDS-a, PGS-a i Centra je bilo simptomatično, jer je gotovo kolidiralo s ulaskom Milanovića', rekla je. 'To se više ne može nazvati lijevom opcijom, jer je izbačena jedina autentična lijeva komponenta. To je trbuhozborcima kapitala bilo neprihvatljivo. Prvi korak je smjena HDZ-a, a drugi korak je puno teži - to je smjena HDZ-ovskih politika. RF je bila taj zalog da će se to dogoditi', nastavila je.

Ustvrdila je kako članstvo više želi RF za partnere, nego liberalne opcije. 'Trbuhozborci kapitala i oni koji su tu da sačuvaju status quo su odlučili izbaciti RF', istaknula je. 'Milanović je bio antiradnički premijer koji je donio Zakon o radu koji nas je doveo na prvo mjesto po nesigurnim ugovorima o radu u Europi. To je potaknulo iseljavanje', dodala je.

Paus: Dovedeni smo pred gotov čin, nismo razgovarali o politikama

Predsjedik IDS-a Dalibor Paus objasnio je koliko je nezadovoljstvo članstva IDS-a u Istri utjecalo na odluku da izađu iz razgovora o koaliciji s SDP-om.