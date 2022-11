Jakovčić u Nedjeljom u 2: Milanović me htio strpati u zatvor, Plenković je danas jedini ozbiljni političar u Hrvatskoj

Počasni predsjednik IDS-a Ivan Nino Jakovčić rekao je u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 kako ima saznanja da ga je bivši premijer i sadašnji predsjednik Zoran Milanović htio smjestiti u zatvor te da se to s njime sprema raščistiti.

Jakovčić je otkrio da je, kad je rekao da je jedan lijevi premijer bio jako zainteresiran da ga smjesti u zatvor, mislio upravo na Milanovića.

'Imam takva saznanja, volio bih to raščistiti s njime. Osoba koja mi je to rekla je iznimno povjerljiva osoba i poznata osoba, još uvijek i danas, tako da neću govoriti o imenima, ali spremam se s njime to raščistiti', rekao je Jakovčić u emisiji Nedjeljom u 2.