Jakovčić: Prodao sam selo Sveti Juraj

Bivši istarski župan, europarlamentarac i čelnik IDS-a Ivan Jakovčić prodao je selo Sveti Juraj iznad Grožnjana, a kupac je Željko Miljanić, riječki poduzetnik i osnivač stomatološke tvrtke Rident, potvrdio je Hini u srijedu Jakovčić

"Dugo se špekuliralo informacijom jesam li prodao selo Sveti Juraj ili nisam. Sada vam mogu rado potvrditi da sam prodao selo Sveti Juraj, i to je moja prva službena potvrda o tome, sve ostale objave do sada bile su obične spekulacije", kazao je Jakovčić iz Bruxellesa gdje se trenutačno nalazi. Dodao je kako ga veseli što je riječki poduzetnik Miljanić kupio selo dok se on "namjerava preseliti u Poreč i tamo živjeti te nastaviti s aktivnostima u poljoprivredi".

U prilog tomu, Jakovčić je najavio kako će već iduće godine proizvesti prve ozbiljne količine vina i maslinovog ulja te izaći na tržite s tim proizvodima.