Jair Bolsonaro proglašen krivim: Planirao je puč u Brazilu, prijeti mu dugotrajni zatvor

Jair Bolsonaro proglašen je krivim zbog urote i planiranja puča. Troje od petero sudaca proglasilo ga je krivim, a konačna će presuda biti izrečena u petak
Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro proglašen je krivim zbog planiranja puča. Troje od petero sudaca Vrhovnog suca proglasilo ga je krivim, jedan je suzdržan, a peti sudac još nije donio odluku.
Bolsonaru prijeti nekoliko desetaka godina zatvora zbog urote koja je uključivala i ubojstvo predsjednika Luiza Inacija Lule da Silve, kako bi očuvao vlast, piše BBC. Presuda bi trebala biti izrečena u petak.
'Plan nije uspio pridobiti dovoljnu podršku vojske za provedbu, a kulminirao je upadom Bolsonarovih pristaša u vladine zgrade u siječnju 2023. godine', utvrdili su suci.
Bolsonaro nije nazočio ročištu, jer je od kolovoza u kućnom pritvoru zbog pokušaja utjecaja na sudski proces. No, još ranije je odbacio optužbe.