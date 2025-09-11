Jair Bolsonaro proglašen krivim: Planirao je puč u Brazilu, prijeti mu dugotrajni zatvor

Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro proglašen je krivim zbog planiranja puča. Troje od petero sudaca Vrhovnog suca proglasilo ga je krivim, jedan je suzdržan, a peti sudac još nije donio odluku.

Bolsonaru prijeti nekoliko desetaka godina zatvora zbog urote koja je uključivala i ubojstvo predsjednika Luiza Inacija Lule da Silve, kako bi očuvao vlast, piše BBC. Presuda bi trebala biti izrečena u petak.