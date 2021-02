Izraelci tvrde da su pronašli lijek protiv covida-19: Od 30 pacijenata koji su ga uzeli, 29 je izašlo iz bolnice za nekoliko dana

U izraelskoj bolnici Ichilov okončana je Faza 1 testiranja inovativnog lijeka protiv Covida-19 i to uspješno, priopćili su iz Ministarstva vanjskih poslova Izraela. Od 30 pacijenata koji su bili u umjerenom do teškom stanju, 29 je izašlo iz bolnice za 3 do 5 dana

Lijek pod nazivom EXO-CD24 primjenjuje se tako što ga pacijent direktno udiše u pluća na nekoliko minuta jednom dnevno i to u periodu od pet dana i tako prekida tzv. citokinsku oluju koju izaziva virus SARS-CoV-2, piše The Times of Israel. Citokinska oluja je po život opasni upalni proces koji ima za posljedicu pretjeranu reakciju imunološkog sustava, a koja može biti izazvana raznim patogenima, virusima, bakterijama, ali i autoimunim bolestima, prenosi RTL.