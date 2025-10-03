Hamas se oglasio: Spremni su vratiti taoce, ali žele i pregovarati

Trump je dao Hamasu rok do nedjelje navečer da postigne dogovor o njegovu planu za budućnost Gaze, nazvavši to posljednjom prilikom za palestinsku militantnu skupinu.

Trump je rekao da su preostali militanti Hamasa u Gazi opkoljeni i da će bez dogovora biti 'proganjani i ubijeni', a 'nevine Palestince' je pozvao da se maknu u sigurnija područja Gaze.

Američki plan predviđa trenutni prekid vatre, razmjenu svih talaca koje drži Hamas za palestinske zatvorenike koje drži Izrael, postupno povlačenje Izraela iz Gaze, razoružanje Hamasa i uvođenje prijelazne vlade koju će voditi međunarodno tijelo.

Trump nije rekao hoće li se o uvjetima moći pregovarati, kao što to Hamas traži.

Hamas nije rekao hoće li pristati na razoružanje, zahtjev Izraela i SAD-a koji je ranije odbacio.