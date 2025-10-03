ODGOVOR TRUMPU

Hamas se oglasio: Spremni su vratiti taoce, ali žele i pregovarati

Bi. S. / Hina

03.10.2025 u 22:18

Izvor: EPA / Autor: MAHMOUD ZAKI
Hamas je objavio u petak da je spreman osloboditi sve izraelske taoce, što je predviđeno planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za palestinsku enklavu, ali je poručio da će tražiti pregovore o detaljima oslobađanja, kao i ostalim točkama poput predaje upravljanja Pojasom Gaze i razoružanja te militantne skupine

Trump je dao Hamasu rok do nedjelje navečer da postigne dogovor o njegovu planu za budućnost Gaze, nazvavši to posljednjom prilikom za palestinsku militantnu skupinu.

Trump je rekao da su preostali militanti Hamasa u Gazi opkoljeni i da će bez dogovora biti 'proganjani i ubijeni', a 'nevine Palestince' je pozvao da se maknu u sigurnija područja Gaze.

Američki plan predviđa trenutni prekid vatre, razmjenu svih talaca koje drži Hamas za palestinske zatvorenike koje drži Izrael, postupno povlačenje Izraela iz Gaze, razoružanje Hamasa i uvođenje prijelazne vlade koju će voditi međunarodno tijelo.

Trump nije rekao hoće li se o uvjetima moći pregovarati, kao što to Hamas traži.

Hamas nije rekao hoće li pristati na razoružanje, zahtjev Izraela i SAD-a koji je ranije odbacio.

Palestinska militantna skupina priopćila je da 'cijeni arapske, islamske i međunarodne napore, kao i napore američkog predsjednika Donalda Trumpa koji poziva na prekid rata u Pojasu Gaze, razmjenu zarobljenika i hitan dotok pomoći', među ostalim uvjetima.

Benjamin Netanyahu plan je već podžao
Benjamin Netanyahu plan je već podžao Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER / POOL

Rekli su da su spremni osloboditi sve taoce, i žive i mrtve i pregovarati o detaljima kako to učiniti. Viši dužnosnik Hamasa rekao je za Al Jazeeru da predaja talaca u roku od 72 sata 'nije realistična'.

Također, spremni su 'predati upravu Pojasa Gaze palestinskom tijelu neovisnih (tehnokrata) temeljenom na palestinskom nacionalnom konsenzusu i uz podršku arapskih i islamskih snaga'.

Viši dužnosnik Hamas rekao je također da bi se pitanja o budućnosti Gaze trebala razmatrati unutar sveobuhvatnog palestinskog nacionalnog okvira u kojemu bi trebao biti i Hamas.

