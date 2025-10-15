Izrael otvara granični prijelaz s Gazom: 'Sumnjivo' im je jedno od tijela koje su dobili od Hamasa

Izrael će u srijedu dopustiti otvaranje Rafaha, graničnog prijelaza u Gazi s Egiptom, i povećati količinu humanitarne pomoći koja dolazi u enklavu, izvijestila je javna televizija Kan, nakon što je Hamas predao još tijela umrlih talaca.

Uz odobrenje izraelskih sigurnosnih službi, stanovnicima Gaze koji su napustili enklavu tijekom rata bit će prvi put dopušten povratak, a ostalima će biti dopušten prijelaz preko granice u Rafahu, izvijestio je Kan.

U Gazu će preko tog prijelaza ući oko 600 kamiona koji prevoze uglavnom hranu i medicinske potrepštine, kao i opremu potrebnu za popravak oštećene infrastrukture, javlja Kan. Nije bilo neposrednih komentara izraelskih ili palestinskih dužnosnika.