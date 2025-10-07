stigli u jordan

Izrael deportirao još 131 aktivista s humanitarne flotile Sumud, među njima i Mandelin unuk

M. Šu.

07.10.2025 u 11:35

Aktivisti deportirani u Jordan
Aktivisti deportirani u Jordan
Jordanska državna novinska agencija izvijestila je u utorak da je 131 aktivist flotile Sumud deportiran iz Izraela u Jordan preko prijelaza Allenby Bridge.

Među aktivistima koji su stigli u Jordan je i brazilski aktivist Thiago Ávila te unuk Nelsona Mandele, Mandla Mandela.

Izrael je jučer objavio da je protjerao 171 aktivista uključujući i Gretu Thunberg, čime se broj deportiranih aktivista popeo na 341, od 479 koji su pritvoreni kad je Izrael presreo flotilu koja je pokušala probiti pomorsku blokadu Gaze.

Grčko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da je 161 aktivist u ponedjeljak doletio u Atenu, uključujući i 22-godišnju Thunberg. Među njima je bilo 27 Grka, kao i državljana približno 20 drugih zemalja.

Aktivisti su pokušali doći do Gaze ploveći na brojnim plovilima kako bi dostavili humanitarne zalihe i privukli pozornost na nedaće Gaze, gdje je većina od 2,2 milijuna stanovnika protjerana iz svojih domova, i gdje, prema Ujedinjenima narodima, vlada glad.

Izrael, koji niječe optužbe da provodi genocid u Gazi i kaže da su izvješća o gladi ondje preuveličana, ocijenio je da je flotila reklamni trik koji ide u prilog Hamasu. Prethodno je već pritvorio Thunberg na moru u sličnom nastojanju probijanja blokade u lipnju.

