Izmjene Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata u Saboru: Ovo su novosti

Izmjenama zakona promijenio bi se model određivanja prava što bi omogućilo povećanje osobne invalidnine, posebnog dodatka, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka, obiteljske invalidnine i novčane naknade za civilne stradalnike, uređenje prava iz zdravstvene zaštite, proširenje prava na troškove ukopa i grobno mjesto.

Snižava se i postotak oštećenja organizma za status civilnog invalida po osnovi bolesti sa 60 posto na 20 posto.

Predviđena je također jednokratna novčana pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestale civilne osobe umrlom, usklađivanje prekršajnih odredbi s eurom te automatizirano usklađivanje postojećih prava korisnika nakon stupanja Zakona na snagu.