Izmjene Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata u Saboru: Ovo su novosti

Hrvatski sabor u petak će raspraviti izmjene Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata kojim bi se unaprijedio sustav skrbi o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Izmjenama zakona promijenio bi se model određivanja prava što bi omogućilo povećanje osobne invalidnine, posebnog dodatka, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka, obiteljske invalidnine i novčane naknade za civilne stradalnike, uređenje prava iz zdravstvene zaštite, proširenje prava na troškove ukopa i grobno mjesto.
Snižava se i postotak oštećenja organizma za status civilnog invalida po osnovi bolesti sa 60 posto na 20 posto.
Predviđena je također jednokratna novčana pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestale civilne osobe umrlom, usklađivanje prekršajnih odredbi s eurom te automatizirano usklađivanje postojećih prava korisnika nakon stupanja Zakona na snagu.
Povećani iznos prava počeo bi se isplaćivati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona, a ne od 1. siječnja kako je bilo predviđeno s obzirom na to da Zakon još nije stupio na snagu.
Sabor će raspraviti i konačni prijedlog izmjena Zakona o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i vijeća od 17. svibnja 2017. koja je donesena s ciljem potpunog ukidanja uporabe žive u Europskoj uniji, u pogledu zubnog amalgama i drugih proizvoda kojima je dodana živa, a koji podliježu ograničenjima izvoza, uvoza i proizvodnje.
Uredbom se proširuje zabrana uporabe zubnog amalgama od 1. siječnja 2025., pri čemu doktori dentalne medicine i dalje mogu koristiti zubni amalgam kada se to smatra nužnim zbog posebnih zdravstvenih potreba pacijenta, uz vođenje evidencije.
Osim zabrane izvoza zubnog amalgama od 1. siječnja 2025., uvodi se i zabrana uvoza i proizvodnje zubnog amalgama od 1. srpnja 2026.