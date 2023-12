Izmišljeni lik prvi put dospio na Forbesov popis najmoćnijih žena

“Ona je prava sila,” kaže Lisa McKnight, izvršna direktorica za brending Mattela i globalna čelnica Barbie. “Ona je dala energiju čitavom pokretu. Barbie u ovom trenutku definitivno grabi naprijed.”

McKnight to kaže savršeno svjesna kako Mattel, njen poslodavac, ima direktne koristi od snage Barbie. Utjecaj je možda teško izmjeriti, no Barbie je i u brojkama postigla rezultate. Podigla je čitavu industriju. Nakon izlaska filma Barbie, prodaja lutki porasla je za 16 posto u trećem kvartalu u odnosu na prošli period prošle godine i dosegla 605 milijuna dolara. Iz tvrtke za istraživanje tržišta Euromonitor International kažu kako ovaj efekt nije ograničen samo na Mattel: Barbie bi mogla globalnu prodaju lutaka do 2027. “dotjerati” do 14 milijardi dolara, što je porast od 16 posto u odnosu na slabiju prodaju 2022.



Rekordan broj ljudi pogledao je film. Barbie je na globalnim kinoblagajnama zaradila 1.4 milijarde dolara, čime je Greta Gerwig ušla u povijest kao prva redateljica koja je samostalno režirala film sa zaradom od preko milijardu dolara. O filmu se toliko pričalo da je privukao bijes konzervativnog kanala Fox News, a Pantone je Barbie nijansu ružičaste prozvao bojom godine.

Barbie također na TikToku i Instagramu ima preko pet milijuna pratitelja, a na YouToubeu ih je gotovo 12 milijuna.