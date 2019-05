Izetbegović pozvao HDZ BiH da odmah uspostave vlast, u tom slučaju nudi izmjene izbornih pravila do kraja godine

Izmjene izbornih pravila u Bosni i Hercegovini moguće je provesti do kraja ove godine uz kompromis koji bi zadovoljio i zahtjeve HDZ BiH, ali i osigurao uklanjanje svih postojećih oblika diskriminacije no uvjet za to je dovršetak procesa uspostave vlasti, izjavio je u nedjelju u Sarajevu predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović

U govoru koji je održao na svečanoj sjednici Glavnog odbora SDA upriličenoj u povodu obljetnice osnutka te stranke Izetbegović je kazao kako se neće dopustiti da HDZ BiH uspostavu vlade Federacije BiH na temelju rezultata izbora iz 2018. godine uvjetuje izmjenama izbornih pravila kojima bi se toj stranci praktično jamčila trećina udjela u vlasti, uključujući tu Predsjedništvo BiH.