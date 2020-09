Izetbegović odbio pregovore o izmjenama izbornog zakona, kritizirao Milanovića

Dogovora, ali ni pregovora o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine neće biti sve dok se ne provedu rezultati izbora iz 2018., najavio je u srijedu u Sarajevu predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović

On i predsjednik HDZ BiH Dragan Čović su, sukladno ranijim najavama, trebali otvoriti međustranačke pregovore o izmjenama izbornog zakonodavstva. To su najavili još u lipnju, kada su dogovorili izmjene izbornih pravla za Mostar, no Izetbegović je u srijedu kazao kako od toga nema ništa sve dok Čović ne pristane na uspostavu nove vlade Federacije BiH.

Sadašnja enitetska vlada, izabrana još prije šest godina, u protekle je dvije godine u tehničkom mandatu jer HDZ BiH ne želi sudjelovati u imenovanju nove sve dok se ne izmijeni Izborni zakon na način koji će, po interpretaciji te stranke, jamčiti autentično predstavljanje naroda, posebice u Predsjedništvu BiH i u Domu naroda državnog parlamenta.