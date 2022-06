Vrijeme je da se stane na kraj manipulatorima koji tvrde da se uz pomoć izbjeljivača može liječiti autizam

Toksičan sastojak

Američki stručnjaci ističu da MMS sadrži isti toksični sastojak koji se koristi za izbjeljivanje papira i tekstila te za sterilizaciju industrijskih voda. Ime mu je nadjenuo Jim Humble u svojoj knjizi 'The Miracle Mineral Solution of the 21st Century' objavljenoj 2006. Najpoznatija promotorica MMS-a, odnosno CD protokola, danas je Kerri Rivera, homeopatkinja koja je 2013. izdala knjigu 'Healing the symptoms known as Autism'.