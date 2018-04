Izbjegnite gužve: Zagreb i okolicu čekaju blokade prometa, pogledajte gdje i kada

Posljednja, šesta etapa biciklističke etape Tour of Croatia održat će se u nedjelju na području Samobora i Zagreba, stoga policija građanima koji koriste automobile preporučuje da u periodu od 13.10 sati, kada utrka starta u Samoboru, do 16.40 sati, kada je predviđen cilj u središtu Zagreba, izbjegavaju korištenje automobila na području spomenutih gradova

Od 6 do 17.30 sati u Zagrebu bit će zabranjeno zaustavljanje i parkiranje u Gundulićevoj ulici, na dijelu od Mihanovićeve do Hebrangove, u Ulici T. Brezovačkog, od Mesničke do Trga sv. Marka, u Opatičkoj ulici, na dijelu od Ul. 29.10.1918. do Demetrove ulice, Medvedgradskoj ulici, na istočnim parkiralištima južnije od Vrančićeve ulice, Tkalčićevoj ulici od TC-a Kaptol do Mikloušićeve ulice.

Od 13 do 17 sati u Zagrebu preusmjerit će se tramvajski promet Ilicom na dijelu od Trga bana J. Jelačića do Frankopanske ulice.