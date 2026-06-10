Izbio požar u Zagorju, sve službe na terenu, gori pogon poznate tvornice: 'Nije dobro'

U proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria u Pustodolu Začretskom izbio je požar. Na terenu je oko 50 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila. Iznad tvornice dizajnerskog namještaja nadvio se stup gustog crnog dima
U proizvodnom pogonu jedne tvornice u Pustodolu Začretskom izbio je požar. Policijska uprava krapinsko-zagorska, izvijestila je da je dojava Vatrogasnog operativnog centra zaprimljena u 16.22 sata, javlja Danas.hr.
Na teren su upućene žurne službe. Gašenje požara je u tijeku. Nema informacija o ozlijeđenim osobama.
Kako javlja Zagorje.com, gori proizvodni pogon tvrtke Prostoria, koja se bavi dizajnom i izradom namještaja. Jak vjetar otežava gašenje, zbog čega na teren stiže sve više vatrogasaca.
"Gori veliko postrojenje tvrtke Prostoria, tu su i madraci. Požar je velik, još nije pod nadzorom. Na terenu je oko 50 vatrogasaca, ali dižemo još snaga. Tu je i 15 vatrogasnih vozila", rekao je za net.hr zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zabok, Dražen Sinković.
Svjedoci su za Zagorje International ispričali da je vatra krenula od male nadstrešnice ispod koje se nalazilo jako puno otpada od spužve. Uzrok požara bit će utvrđen očevidom.
"Čim smo čuli vatrogasne sirene, vidjeli smo ogroman crni oblak dima i plamene jezičce iznad krova tvornice, skroz do Ciglenice Zagorske", ispričao je jedan svjedok.
"Nije dobro. Matična zgrada je praktički gotova, vatrogasci se trude, ali stanje je jako loše. Katastrofa", komentirao je načelnik Sv. Križa Začretja, Marko Kos.
Otkrio je da su građani ostali bez plina, jer je sustav preventivno zatvoren zbog toga što tvornica ima plinsku sušaru.
Vatrogascima mještani donose vodu. Radnici su pobjegli iz tvornice čim su opazili požar. Iako zasad nema informacija o ozlijeđenima, na terenu je i vozilo hitne pomoći.
"Radim ovdje sedam godina, nemam riječi. Gore nadstrešnica, šivaona... Ne mogu", rekla je za Zagorje International jedna radnica Prostorije.
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