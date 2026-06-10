Izbio požar u Zagorju, sve službe na terenu, gori pogon poznate tvornice: 'Nije dobro'

U proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria u Pustodolu Začretskom izbio je požar. Na terenu je oko 50 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila. Iznad tvornice dizajnerskog namještaja nadvio se stup gustog crnog dima

U proizvodnom pogonu jedne tvornice u Pustodolu Začretskom izbio je požar. Policijska uprava krapinsko-zagorska, izvijestila je da je dojava Vatrogasnog operativnog centra zaprimljena u 16.22 sata, javlja Danas.hr. Na teren su upućene žurne službe. Gašenje požara je u tijeku. Nema informacija o ozlijeđenim osobama.

Kako javlja Zagorje.com, gori proizvodni pogon tvrtke Prostoria, koja se bavi dizajnom i izradom namještaja. Jak vjetar otežava gašenje, zbog čega na teren stiže sve više vatrogasaca. "Gori veliko postrojenje tvrtke Prostoria, tu su i madraci. Požar je velik, još nije pod nadzorom. Na terenu je oko 50 vatrogasaca, ali dižemo još snaga. Tu je i 15 vatrogasnih vozila", rekao je za net.hr zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zabok, Dražen Sinković.

Svjedoci su za Zagorje International ispričali da je vatra krenula od male nadstrešnice ispod koje se nalazilo jako puno otpada od spužve. Uzrok požara bit će utvrđen očevidom.