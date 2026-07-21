gori vatra

Izbio požar u šumi Osejava kod Makarske: Vatrogasci na terenu

M.Da.

21.07.2026 u 23:04

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Matko Begovic/PIXSELL
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Zasad nema informacija o uzroku požara, površini zahvaćenoj vatrom, niti o tome jesu li ugroženi ikakvi objekti

U park-šumi Osejava u Makarskoj izbio je požar. Na teren su odmah upućeni vatrogasci, javlja Dalmacija Danas.

Zasad nema informacija o uzroku požara, površini zahvaćenoj vatrom, niti o tome jesu li ugroženi ikakvi objekti.

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Zanimljivo, JVP Makarska je prije nekoliko dana intervenirala u Osejavi zbog lampiona kojeg je odnio vjetar. Srećom, on se ugasio prije nego je pao u šumu. 

Kako se doznaje putem Facebooka, požar je lokaliziran.

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