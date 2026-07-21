Izbio požar u šumi Osejava kod Makarske: Vatrogasci na terenu

Zasad nema informacija o uzroku požara, površini zahvaćenoj vatrom, niti o tome jesu li ugroženi ikakvi objekti
U park-šumi Osejava u Makarskoj izbio je požar. Na teren su odmah upućeni vatrogasci, javlja Dalmacija Danas.
Zasad nema informacija o uzroku požara, površini zahvaćenoj vatrom, niti o tome jesu li ugroženi ikakvi objekti.
Zanimljivo, JVP Makarska je prije nekoliko dana intervenirala u Osejavi zbog lampiona kojeg je odnio vjetar. Srećom, on se ugasio prije nego je pao u šumu.
Kako se doznaje putem Facebooka, požar je lokaliziran.