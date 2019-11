Iz Vlade službeno stigao poziv: Sindikati sjedaju za pregovarački stol u 16 sati. Tko će popustiti?

Premijer Andrej Plenković pozvao je predstavnike školskih sindikata na sastanak koji bi se trebao održati u Vladi u 16 sati

Za sada se ne nazire što bi se moglo naći na stolu, sindikati ustraju na povećanju koeficijenta, a iz Vlade se odašilju jasni signali da se oni ne mogu od hoc povećati desecima tisuća zaposlenih u obrazovnom sustavu. Sindikati su pak danas najavili kako se u ponedjeljak štrajk frontalno nastavlja.

Na sastanak bi se trebali odazvati s obzirom da su na današnjoj konferenciji za medije jasno rekli da će to napraviti ukoliko dobiju poziv premijera. On je stigao i to u ranim poslijepodnevnim satima.