Tuškan o pritiscima i prijetnjama učiteljima: Popisuje ih se i prijeti da moraju doći na nastavu

'Pritisci su svakog dana sve veći i veći, no to je ono što se može i što se moglo očekivati, no taj pritisak stvara kontraefekt i još jači otpor. Ovim putem voljela bih poručiti da nema predaje, ne odustajemo', rekla Tajnica Sindikata hrvatskih učitelja, Ana Tuškan, dodavši da će tijekom dana prikupiti informacije o pritiscima koji se događaju i o tome izvijestiti javnost

Kazala je za N1 da su u pitanju razni pritisci i prijetnje učiteljima i nastavnicima da moraju doći raditi, da ih se popisuje i prijeti im se da moraju doći na nastavu. 'Oni koji to rade ne shvaćaju da je to još veći poziv da se ne predaje. To je sve jedan od razloga zašto je nezadovoljstvo raslo svih ovih godina, to je nedopustivo', rekla je Tušak, poručivši da ih se na taj način neće slomiti.

Upitana tko prijeti, Tuškan je rekla da se radi o raznim političkim opredjeljenjima. 'Jednostavno, pritisak politike raste, kad pogledamo unazad sve se zakuhalo politikom, trgovanjem obrazovanjem. Nećemo dopustiti da se takve stvari rade, takvo plašenje zaposlenika nije dobro da se ne smije događati. To je utjecaj na rad sindikata, sve to ima svoje sankcije, propisane zakonom', rekla je Tuškan. 'Ovo neće proći nekažnjeno i ne smije se događati', dodala je.

'Zajednički trebamo nastaviti u svim akcijama, jedinstvo je veliko i jedinstvo se neće slomiti. Svi zajedno idemo dalje', poručila je Tuškan, dodavši da je normalno da na društvenim mrežama postoji i pojedinaca koji nastoje sabotirati rad sindikata i borbu učitelja i nastavnika. 'Ono što nije normalno je bilo kakav govor mržnje, njega ne treba inače poticati. Naš cilj je fokusirati se na obrazovanje', rekla je Tuškan.