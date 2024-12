Iz Tomaševićeva Ureda otkrili do kada će trajati radovi na Jadranskom mostu

U priopćenju se navodi da paralelno s obnovom mosta ide i obnova tramvajske pruge koja bi također trebala biti završena do kraja godine.

'Jadranski most izgrađen je 1981. i do sada nije bio saniran, iako je predviđena učestalost sanacija kapitalnih objekata kakav je Jadranski most svakih dvadeset godina. Zbog toga je most bio u lošem stanju, a sanacija zahtjevna.