Pogledajte što je ostalo od Vjesnika nakon rušenja

Radovi na uklanjanju Vjesnikovog nebodera ušli su u zadnju fazu. U tijeku je raščićavanje gradilišta i odvoz ostataka nebodera. Rok od 90 dana je probijen al zbog kvara na stroju je produžen do sredine srpnja te se uskoro očekuje i otvaranje svih ulica koje su zatvorene zbog radova
Iz države su ranije najavili otkup udjela od manjnskih vlasnika te raspisivanje arhitektonskog natječaja za cijeli kompleks kako bi u njega u budućnosti preselile državne institucije za koje se sada plaća najam po čitavom gradu.