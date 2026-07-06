završni radovi

Pogledajte što je ostalo od Vjesnika nakon rušenja

V. B.

06.07.2026 u 13:05

Od Vjesnika nije ostalo ništa
Od Vjesnika nije ostalo ništa Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
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Radovi na uklanjanju Vjesnikovog nebodera ušli su u zadnju fazu. U tijeku je raščićavanje gradilišta i odvoz ostataka nebodera. Rok od 90 dana je probijen al zbog kvara na stroju je produžen do sredine srpnja te se uskoro očekuje i otvaranje svih ulica koje su zatvorene zbog radova

Iz države su ranije najavili otkup udjela od manjnskih vlasnika te raspisivanje arhitektonskog natječaja za cijeli kompleks kako bi u njega u budućnosti preselile državne institucije za koje se sada plaća najam po čitavom gradu.

Vjesnik
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Vjesnik Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

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