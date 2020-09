Iz američke perspektive: Grbeša Zenzerović otkriva tko je zapravo pobjednik u debati Trump-Biden i što će biti 'game changer'

Ne stišavaju se reakcije na kaotičnu predizbornu TV debatu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegova protukandidata Joea Bidena. Iako demokratski izazivač nije imao naročito dojmljiv nastup, dijelom i zbog suženog manevarskog prostora uslijed agresivne dominacije Trumpa, većina gledatelja iz CNN-ove ankete smatra da je Biden iz debate izašao kao pobjednik. Marijana Grbeša Zenzerović, profesorica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i gostujuća profesorica na Državnom sveučilištu Pennsylvanije u SAD-u, misli drukčije - pobjednik je, dijagnosticira ona, Donald Trump

'Ovo je bila vjerojatno najgora predsjednička debata u povijesti Amerike u smislu kvalitete; bio je to niskoinformativan, visokotabloidan politički događaj. Vjerujem da je u kontekstu senzacionalističke televizije to bio prvoklasni događaj, ali nikako iz perspektive suvisle političke komunikacije i suvislog novinarstva ili onoga zbog čega su predsjedničke debate toliko cijenjene i toliko važne', napominje Grbeša Zenzerović.

'Svi mi živimo u svom bubbleu (balonu, op.a.), pa su tako i europski mediji u popriličnom bubbleu kad izvještavaju o Americi. Vrlo često prenose se interpretacije CNN-a, New York Timesa i drugih koji Trumpa ne mogu smisliti. Treba naglasiti da se on obraća svom biračkom tijelu i vrlo vjerojatno ga nije razočarao. Oni takvog Trumpa stalno gledaju. Biden je taj koji je imao puno više izgubiti jer su očekivanja od njega bila velika. A njegovo biračko tijelo razočarano je debatom - diskursom, stilom, tonom itd. Naravno, bijesni su na Trumpa, ali nisu oduševljeni Bidenom. Zbog toga bih rekla da je Biden ustvari gubitnik ove debate ', tumači Grbeša Zenzerović.

'Dakle Trump je bio u svom klasičnom izdanju, a Biden je ušao u njegov diskurs. Drugim riječima, spustio se na njegovu razinu. E sad, je li to bila strategija ili se to tako dogodilo - ne znam, ali po komentarima vidim da njegovi simpatizeri nisu oduševljeni. Profesori u Americi mahom su razočarani diskursom debate koji je po njihovom mišljenju bio vulgaran, prostački i neinformativan, dakle sve ono što ne bi trebalo biti u predsjedničkim debatama u Americi. Ne vidim kako je Biden poentirao, osim što je rekao Trumpu da zašuti - to su oduševljeno dočekali oni koji Trumpa očima ne mogu vidjeti, ali ti ljudi sigurno neće promijeniti mišljenje zbog debate', kaže Grbeša Zenzerović.

'Komentar mojih američkih kolega, inače demokratskih glasača, bio je da Biden nije poentirao ni na jednoj svojoj temi. Njegova najveća mana zapravo se ogleda u istraživanju centra Pew, prema kojemu čak 56 posto ispitanika koji bi glasali za Bidena kao prvi razlog navode to što on nije Trump. Jako malo ih može navesti neki razlog zbog kojeg bi glasali za Bidena kao takvog', napominje Grbeša Zenzerović.

Sigurna je, kaže, da je Biden dodatno 'zapalio' svoje najgorljivije pristaše, ali ne misli da je uspio doprijeti do onih u centru, koji možda još uvijek dvoje za koga glasati 3. studenog, uključujući umjerene republikance do kojih je trebao doprijeti.

Do iduće debate, zakazane za 15. listopada, svakako bi trebalo promijeniti određena pravila, barem osigurati veći autoritet i snažniju kontrolu moderatora. To je, smatra profesorica, bio najveći minus ove debate.

'U tzv. swing državama, u kojima je Trump prošli put pobijedio ili je tijesno izgubio, Bidenova prednost sada je jako, jako tanka. To su sitni brojevi, a treba stalno imati na umu da su to ljudi u sredini, a ne na krajevima krivulje. Trump je bio puno više u okviru očekivanja svojih birača, a nisam sigurna da je umjereni dio biračkog tijela oduševljen Bidenovim nastupom. Od njega nisu čuli ništa, osim da treba glasati protiv Trumpa. Nije im ponudio neku dobru motivaciju da glasaju za njega', kaže.

Prema nekim tumačenjima, Bidenovim biračima zapravo je bilo najvažnije da on ne napravi neku kardinalnu pogrešku tijekom sučeljavanja jer je poznato da je sklon gafovima. Prof. Grbeša Zenzerović objašnjava zašto to ipak nije dovoljno.

Kada su u pitanju potrebne promjene u nastupu samih kandidata, za Trumpa je izlišno bilo što sugerirati.

'Jednostavno, to je on - takav kakav jest i kraj. A Biden ima cijeli raspon opcija. On bi postigao puno više kad bi utjelovio potpuno drugačiju komunikaciju od Trumpove - naravno, pitanje je kako to postići u nekontroliranim uvjetima kakve smo imali u ovoj debati. Zato kažem, prvo se moraju uspostaviti pravila igre, a on bi trebao pokazati da je čovjek s većim kompetencijama i autoritetom, osoba koja točno zna što radi. Nisam sigurna da je sada uspio išta pokazati, osim da on nije Trump', uočava Grbeša Zenzerović.

Komentirala je i na koju publiku sada prvenstveno ciljaju Trump i Biden.

'Trump ne govori nama - on govori svom biračkom tijelu i u tom dijelu on nije napravio nikakvu grešku. Njih ne zanima to što on nije osudio bijele supremaciste. Biden se obraća ljudima lijevo-liberalne provenijencije koji su prvenstveno protiv svega što Trump utjelovljuje u ovom trenutku. To je njegova primarna biračka skupina, ali oni mu neće biti dovoljni. Kako bi bio siguran u pobjedu, s obzirom na to kako sad stoje stvari u istraživanjima, on jednostavno mora zagrabiti u drugi dio biračkog tijela - opet onaj na centru. Mislim da im nije ništa ponudio i da će oni nakon ove debate reći da ostaju kod kuće', upozorava Grbeša Zenzerović.