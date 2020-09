Kritični izbori: Najopasniju poruku Trump je uputio na samom kraju TV dvoboja

Na kraju prve predizborne TV debate američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegova protukandidata Joea Bidena moderator Chris Wallace postavio je ključno pitanje: Zbog ovogodišnjeg dopisnog glasanja izgledno je da se na kraju izbornog dana neće sa sigurnošću znati tko je izabrani predsjednik - što će kandidati tada učiniti?

'Loše stvari se događaju u Philadelphiji. Pozivam svoje ljude... Nadam se da će izbori biti pošteni, u tom slučaju sam 100 posto iza toga, ali vidim li da se manipulira desecima tisuća glasova, ne mogu pristati na to jer to bi bila izborna prijevara. Govorimo o 80 milijuna poslanih izbornih listića, a ti ljudi nisu opremljeni da to procesuiraju. Kao drugo, oni varaju. Hej, prije tri dana našli su listiće u košu za otpatke i na svima je pisalo da su to vojni izborni listići. Na svima je pisalo Trump. Mislite li da je to dobro?', kazao je predsjednik.

'Pozivam svoje birače da odu na birališta i veoma pažljivo promatraju što se događa. To se mora dogoditi i pozivam ih da to učine', rekao je predsjednik. Spomenuo je da je jednoj grupi danas uskraćeno pravo da promatraju što se događa u Philadelphiji, u kojoj je započela predaja dopisnih glasova.

Bidenu je potom postavljeno isto pitanje o pristašama i obećanju da neće preuranjeno proglasiti pobjedu.

'Da. Radi se o ovome: prebrojat ćemo glasove. U nekim državama, kao što ste rekli, omotnice ne smiju biti otvorene do izbornog dana. A budu li se brojile u tisućama, trebat će vremena za to. Usput budi rečeno, naša vojska glasa dopisno još od Američkog građanskog rata. Zašto za njih to nije predstavljalo prijevaru? Riječ je o istom procesu. Iskrenom. Nitko dosad nije utvrdio prijevaru u dopisnom glasanju', poručio je Biden, na što je Trump odgovorio da je to već ustanovljeno.

'Pogledajte slučaj Carolyn Maloney. Oni nemaju pojma što se dogodilo', rekao je Trump.

Biden je potom dovršio svoj odgovor.

'On nema pojma o čemu govori. Ja ću prihvatiti (rezultate izbora), a i on će. Znate zašto? Jednom kad se proglasi pobjednik, nakon izbrojenih svih glasova, to će biti kraj. Budem li to ja, u redu. Ne budem li, podržat ću ishod. Bit ću predsjednik, ne samo demokrata, nego i republikanaca', zaključio je Biden.

Trump je pokušao još nešto reći, ali ga je moderator prekinuo i priveo debatu kraju.