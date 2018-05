Ivo Goldstein: Sramota je da nam Austrijanci moraju opaliti niz šamara zbog Bleiburga

O odnosu prema antifašizmu, podjelama koje izazivaju i Jasenovac i Bleiburg, pokušajima revizionizma, radu Vijeća za suočavanje s prošlošću čiji je bio član, za televiziju N1 govorio je bivši veleposlanik i jedan od najuglednijih hrvatskih povjesničara Ivo Goldstein

'Dobro je da se na Bleiburgu počela odvijati komemoracija, a ne manifestacija koja je slavila NDH, no to se dogodilo zahvaljujući austrijskoj, a ne našoj vlasti. To je civilizacijska sramota da nam Austrijanci moraju opaliti šamar ili niz šamara da bi netko od organizatora shvatio što se i kako treba raditi. Druga je stvar što su poslane poruke koje ne odgovaraju povijesnoj istini, a za političku korektnost su još pogubnije. Bio je niz govora, svašta je izrečeno. Nije mi jasno da Jandroković, bivši ministar vanjskih poslova, nije shvatio da ono što on govori je zapravo, što se vanjskopolitičke hrvatske pozicije tiče, pogubno. Spomenuo je hrvatsku vojsku, to nije hrvatska vojska, to su oružane snage NDH! Jedina hrvatska vojska po Ustavu koju je Jandroković dužan štititi su partizani. Jugoslavenska armija, ona je u tom trenutku, i po našem Ustavu, jedina nosila identitet, ovi ostali nisu', kazao je za televiziju N1 Ivo Goldstein.