Ivana Pavić Šimetin: Intenzivno razmišljamo o probnom koncertu s digitalnom zelenom potvrdom

U Stožeru će itekako biti važno što misle epidemiolozi o tome koji će biti glavni uvjeti da nam se konačno vrate koncerti i druge zabave. Gošća RTL-a Danas bila je zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin

Komentirala je mogući probni koncert, kada će se održati i na koji način.

'To je nešto o čemu se intenzivno razmišlja i planira zajedno s Ministarstvom kulture. Naravno da će biti na tragu ove probne svadbe i druženja poslovno-privatnog karaktera kojeg smo imali. Znači to su ti epidemiološki okviri, može se reći da tu postoje dva principa. Jedan je koji se odnosi na zelenu digitalnu potvrdu gdje se zapravo radi o ulasku osoba koji imaju negativan test ili imaju potvrdu o cijepljenju ili povtrdu o preboljenju, a drugi je model održavanja takvih aktivnosti na način da se pridržavamo onih klasičnih nespecifičnih protuepidemijskih mjera, a to su distanca, nošenje maske... Naravno prvi model je svima draži zato što omogućava ono zbog čega se druženja i organiziraju, a to je da se ljudi mogu i opustiti i međusobno komunicirati, razgovarati, konzumirati hranu dok je drugi model, kako god ga organiziramo, ipak nas udaljava od onoga što smo naučili'', rekla je Šimetin za Dnevnik RTL-a.

Ako se ide po modelu da nema distance i da maska ne mora biti obavezna, onda, rekla je Šimetin, mora se raditi o osobama koje imaju negativan nalaz ne stariji od 48 sati. I o osobama koje su cijepljenje s obe doze cjepiva ili s jednom dozom ako se radi o J&J cjepivu, ili pak osobe koje su preboljele COVID-19 u posljednjih šest mjeseci.

Hoće li se koncert održati u Zagrebu, kazala je Šimetin, to je teško reći.

''Ono što se može možda pretpostaviti je da ako se bude išlo pogotovo na veći broj ljudi da će prednost imati otvoreni prostori jer nam on odmah smanjuje rizik od prijenosa zaraze'', rekla je.

Odgovorila je i kad možemo očekivati povratak u pravo normalno. ''Mi se već dugo spremamo na ljeto koje bi bilo barem slično kakvo smo imali prošle godine, a po mogućnosti i prethodne godine.

Nadam se da će to tako biti, ako se epidemiološka situacija nastavi poboljšavati i održi taj kontinuitet i uz odaziv građana na cijepljenje.... Jako je važno da se što više građanau kratkom vremenu cijepi, to je onda put prema nekakvom lijepom ljetu kakvog bi svi zapravo htjeli'', zaključila je Šimetin.