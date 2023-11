Italija će se riješiti migranata outsourcingom u Albaniju: Kako je to uopće moguće?

Docent na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu Drago Župarić-Iljić smatra da dogovor Meloni - Rama nije ništa novo u nefunkcionalnoj europskoj 'zajedničkoj politici azila'.

'Takozvani detencijski i trijažni kampovi koje države članice outsourceaju nečlanicama već godinama supostoje i na većim razinama. Jedna je od primjera sporazum Turske i EU-a iz 2016., kojim je Turska obećala zadržavati izbjeglice i migrante na svom teritoriju za 'protuuslugu' koja se mjeri milijardama eura 'danka' korumpiranom turskom režimu', kaže Župarić-Iljić.

To su, nastavlja, znani procesi tzv. eksternalizacije sustava azila i migracijske kontrole, a oni se odnose i na kampove koje financira EU, bazično zatvore, u zemljama saharske Afrike, poput Nigerije, Nigera, Malija, Mauritanije i drugih država. Sve je to, kaže, s ciljem da se ljude u pokretu spriječi i zadrži tamo, tako da ne bi stigli do ukrcaja u čamce na mediteranskoj obali.