Istraga protiv 'Bandićevog' doktora Redžepija; Severina: Želim samo da se dozna istina, Popović: To je pokušaj Severine da zastraši sve u ovom slučaju

'Ako se doista radi o predmetu vezanom za moje dijete, želim da se sazna istina. To želim i ako se ne radi o mom slučaju. Jer, sigurno su se i mnoge druge majke prepoznale u ovoj priči', komentirala je Severina istragu protiv zastupnika zagrebačke Gradske skupštine i bivšeg zamjenika pročelnice gradskog Ureda za zdravstvo Gzima Redžepija (45) zbog trgovanja utjecajem radi izmjene sudske odluke o roditeljskoj skrbi i uzdržavanju

'Godinama govorim i upozoravam na umreženi sustav u Zagrebu, u kojem se praktički o životu djece odlučuje u nekom paralelnom sustavu u koji su uključene gradske ustanove, centri za socijalnu skrb, škola. Korupcija se krije u uslugama, poklonima, putovanjima, donacijama. Vidim da u ovom slučaju i USKOK spominje donacije. "Trgovina utjecajem", kako se to kaže, u ovom se slučaju pretvorila u "trgovinu djecom". Ona je općepoznata javnosti, samo o njoj javno ne smijete govoriti jer vam se vrati udarcem u glavu i gdje vas najviše boli. Meni je oduzeto dijete nepravomoćnim sudskim rješenjem. To sam doživjela ja, zamislite kako je tek anonimnim roditeljima', navodi Severina Kojić za Jutarnji list.

Inače, njezina žalba na presudu zagrebačkog Općinskog suda kojom je Milan Popović dobio potpunu skrb nad njihovim sinom u žalbenom je postupku na splitskom Županijskom sudu i navodno bi se o tome trebalo odlučivati sljedeći mjesec. Podsjećamo, presudom je dosuđeno da Severina mora plaćati alimentaciju Milanu Popoviću.

'Znači li to da nitko ne smije reći: ej, moj prijatelj je jako dobar otac. Zato što u ovom što sam pročitao piše da, aludirajući time na to da ovaj vještak treba napisati određeni nalaz. Pa majku mu. Znači on ne smije reći svoje mišljenje da sam ja, kao njegov prijatelj, dobar otac samo zato da ne ispadne da on time čini kazneno djelo. Ma suludo', kazao je za RTL poduzetnik Milan Popović.



U pozadini USKOK-ove istrage on vidi Severinu.

'Pokušaj majke da zastraši sve one koji su odgovorni u ovom predmetu za donošenje odluka u vezi toga što je najbolje za naše dijete i da ih tim zastrašivanjem dovede u situaciju da možda svoje mišljenje daju u njenu korist', kaže Popović.

"Ona kad je tu vijest čula, a čula je iz medija, ne na službeni način, ona je nekako doživjela olakšanje da se uopće na tu temu počeli raditi izvidi sumnje u počinjenje nekih kaznenih djela s obzirom da ona godinama govori o tome da postoji sprega određenih struktura u Zagrebu koje su u situaciji da utječu na one koji donose odluke po pitanju roditeljske skrbi ili daju mišljenja ili sami sudjeluju u tome", kazala je odvjetnica Severine Kojić, Jasminka Biloš.



Podsjetimo, tužiteljstvo je u priopćenju u kojem navodi samo dob okrivljenika izvijestilo da je Redžepi koristeći autoritet gradskog zastupnika i višegodišnjeg bivšeg zamjenika pročelnice Ureda za zdravstvo Grada Zagreba, kao i činjenicu da je bio osoba od povjerenja tadašnjeg gradonačelnika Milana Bandića, pokušao utjecati na ishod vještačenja u sudskom postupku koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu.



Uskok je precizirao da je Redžepi inicirao sastanak s jednim od dvojice vještaka koje je sud imenovao za provođenje psihijatrijsko-psihologijskog vještačenja radi donošenja odluke s kojim će roditeljem stanovati maloljetno dijete. Radi se o vještaku koji je zaposlenik i ujedno zamjenik ravnatelja Psihijatrijske bolnice, čiji je osnivač Grad Zagreb, slijedom čega može utjecati na poslovanje bolnice u kojoj je zaposlenik, dodao je Uskok.

Redžepi je, nadodalo je tužiteljstvo, inicirao sastanak s vještakom da bi osigurao izradu nalaza i mišljenja vještaka kako to odgovara interesima tužitelja i tako utječe na ishod sudskog postupka u njegovu korist.



Tijekom sastanka je Redžepi rekao vještaku da je dobar prijatelj s tužiteljem u navedenom sudskom postupku, pri čemu je isticao njegove kvalitete i donacije koje je izvršio u korist Grada Zagreba. Uz to, Redžepi je rekao vještaku da je tužitelj dobar otac, neizravno aludirajući na potrebu donošenja nalaza u njegovu korist, a također je od vještaka zatražio da ga izvijesti kakvu će odluku donijeti u predmetu.

Kada ga je vještak, ne želeći postupiti suprotno svojem stručnom uvjerenju, već svoj nalaz temeljiti isključivo na pravilima struke i stanju predmeta, izvijestio da je odlučio izuzeti se iz navedenog predmeta, Redžepi je izrazio nezadovoljstvo takvim slijedom događaja, doznaje se u tužiteljstvu.