Istospolni par nakon tri godina borbe udomio dvoje djece

Istospolni par Ivo Šegota i Mladen Kožić dobio je dvoje djece na udomljavanje, čime je završila njihova višegodišnja bitka s državom.

'Jako smo zadovoljni i sretni jer su, izgleda, naši argumenti prihvaćeni. Odluka Upravnog suda upravo je potvrđena odlukom Ustavnog suda', rekao je tada medijima Ivo Šegota. U odluci suda, koji je razmatrao prijedloge za ocjenom ustavnosti tri članka Zakona o udomiteljstvu, između ostalog, stajalo je kako Zakon o udomiteljstvu proizvodi diskriminatorne učinke. Nije ukinut, ali mora se tumačiti tako da se nikome, bez obzira na spolnu orijentaciju, ne smije uskratiti to pravo. No to veselje nije dugo potrajalo.



Centar za socijalnu skrb Zagreb dvaput je odbacio zahtjev ovoga para za udomiteljstvom. A onda je prije dva mjeseca Visoki upravni sud u Zagrebu donio odluku po kojoj Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku mora platiti većinu troška suđenja na Upravnom sudu. Time je, zapravo, potvrdio raniju presudu nižeg, Upravnog suda u Zagrebu, koji je u prosincu prošle godine poništio rješenje Ministarstva, prema kojemu je Šegoti i Kožiću bio onemogućen pristup procjeni za udomitelje.

Udomljavanje i posvajanje djece u javnosti često se poistovjećuje iako to nije ni približno isto. Djeca udomljavanjem dobivaju dom, ali ih udomitelji ne posvajaju, nego o njima vode brigu i za to primaju udomiteljsku naknadu. To je dosad istospolnim partnerima bilo onemogućeno.