Irski premijer odbacio navode da bi mogao doći na čelnu europsku poziciju

Irski premijer Leo Varadkar rekao je u srijedu da je polaskan medijskim napisima da bi mogao postati jedan od čelnika Europske unije no ipak je inzistirao na tome da ne želi promjenu u karijeri

Osim kandidature Manfreda Webera kojeg podržava Merkel, i Financial Times i Politico su stavili Varadkara na dugačku listu potencijalnih kandidata iz Weberove Europske pučke stranke (EPP).

Varadkar, koji je napunio 40 ove godine, postao je irski najmlađi premijer prije dvije godine kada je preuzeo poziciju Enda Kennyja te bi trebao ponovno izaći na izbore početkom 2021.

'Polaskan sam time što me se razmatra za čelnika Europske komisije, no ja imam posao, a to je premijer Irske. Volim svoj posao, tek sam ga započeo i nemam za sada planove mijenjati svoju karijeru', rekao je Varadkar novinarima.