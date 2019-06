Čelnici EU-a nisu uspjeli raspodijeliti dužnosti, Plenković otkrio čija su se imena spominjala

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u petak rano ujutro da se u raspravi na summitu čelnika EU-a razgovoralo samo o tri poznata kandidata za predsjednika Europske komisije i da se druga imena nisu spominjala. Čelnici zemalja članica nisu uspjeli postići dogovor o raspodjeli dužnosti na najvišim institucijama EU-a i ponovno će pokušati na izvanrednom summitu 30. lipnja, neposredno prije prve plenarne sjednice novog saziva Europskog parlamenta

Kao mogući kandidati u europskim medijima spominjali su se predsjednica Kolinda Grabar Kitarović i premijer Plenković. On te napise objašnjava činjenicom da su sada na čelnim pozicijama u Hrvatskoj ljudi koji imaju veliko međunarodno iskustvo te da ova generacija hrvatskih političara uživa poštovanje na međunarodnoj sceni kakvog ranije generacije nisu imale.

Na upit hoće li sada EPP izići s novim kandidatom budući da Weber nailazi na veliki otpor, Plenković je odgovorio da je 'još rano za taj odgovor'.

Na summitu je prije rasprave o popunjavanju čelnih funkcija prihvaćen Strateški program za razdoblje 2019-2024., što je dokument koji će služiti kao okvir za budući radni program Europske komisije. Plenković je izrazio zadovoljstvo što je na njegovu intervenciju ubačen dio koji govori o demografskim izazovima.

'Ono što nam je posebno važno, a tu sam temu otvorio još na summitu u Sibiuu, 8. svibnja, jest pitanje demografske revitalizacije. Polovica od 28 država članica ima negativni prirodni priraštaj, među kojima je i Hrvatska. Mi smo uspjeli temeljem našeg amandmana uvrstiti u taj dokument spominjanje demografskih izazova. Premda je to u nadležnosti država članica, činjenica da je to ušlo u ovoj dokument sada nam daje temelj da kasnije kada se bude raspravljalo o programima u proračunu tražimo da se s europske razine pomogne rješavanje demografskih problema. Mislim da je to jako važno postignuće', rekao je Plenković.