Iranski šef diplomacije nada se brzom dogovoru: 'Za dva do tri dana šaljemo protuprijedlog SAD-u'

Iranski ministar vanjskih poslova izjavio je u petak da očekuje kako će u roku od nekoliko dana imati spreman nacrt protuprijedloga nakon ovotjednih nuklearnih razgovora sa SAd-om, dok je američki predsjednik Donald Trump rekao da razmatra ograničene vojne udare
Upitan razmatra li ograničeni napad kako bi izvršio pritisak na Iran da postigne dogovor o svom nuklearnom programu, Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao: 'Mogu reći da to razmatram.'
Kasnije je na konferenciji za novinare u Bijeloj kući dodao: 'Bolje im je da ispregovaraju pošten dogovor.'
Dva američka dužnosnika rekla su za Reuters da je američko vojno planiranje vezano uz Iran u poodmakloj fazi te da opcije uključuju ciljanje pojedinaca u sklopu napada, pa čak i promjenu režima u Teheranu, ako Trump izda takvu zapovijed.
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u ranijem intervjuu rekao je da bi njegov nacrt protuprijedloga mogao biti spreman u sljedeća dva ili tri dana kako bi ga razmotrili najviši iranski dužnosnici, a novi razgovori između SAD-a i Irana mogući su za otprilike tjedan dana.
Dodao je da bi vojna akcija zakomplicirala napore za postizanje dogovora.
Arakči je rekao da su nakon neizravnih razgovora u Ženevi u utorak s američkim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom dvije strane postigle razumijevanje o glavnim „vodećim načelima“, no to ne znači da je dogovor blizu.
Trump dao rok
U četvrtak je Trump Teheranu dao rok od 10 do 15 dana za postizanje dogovora, uz upozorenje na „stvarno loše posljedice“ ako do toga ne dođe, u vrijeme pojačanog američkog vojnog prisustva na Bliskom istoku koje je potaknulo strah od šireg rata.
Arakči nije naveo točan rok kada će iranski protuprijedlog biti dostavljen Witkoffu i Kushneru, ali je rekao da vjeruje kako je diplomatski dogovor na dohvat ruke te da bi mogao biti postignut 'u vrlo kratkom razdoblju'.
U Ujedinjenim narodima glasnogovornik Stéphane Dujarric ponovio je zabrinutost zbog zaoštrene retorike i pojačanih vojnih aktivnosti u regiji.
'Potičemo i SAD i Islamsku Republiku Iran da nastave diplomatski dijalog kako bi riješile nesuglasice', rekao je na redovitoj konferenciji za novinare.
Tijekom razgovora u Ženevi SAD nije tražio potpunu obustavu obogaćivanja uranija, a Iran nije ponudio suspenziju obogaćivanja, rekao je Arakči za MS NOW, američku kabelsku televizijsku mrežu.
'Nismo ponudili nikakvu suspenziju, a američka strana nije tražila nultu razinu obogaćivanja', rekao je Arakči. 'Ono o čemu sada razgovaramo jest kako osigurati da iranski nuklearni program, uključujući obogaćivanje, bude miroljubiv i da takav ostane zauvijek.'
Dodao je da će se uvesti tehničke i političke 'mjere za izgradnju povjerenja' kako bi se osiguralo da program ostane miroljubiv, u zamjenu za poteze vezane uz sankcije, ali nije iznio dodatne pojedinosti.
'Predsjednik je jasno rekao da Iran ne može imati nuklearno oružje niti sposobnost da ga razvije te da ne može obogaćivati uranij', priopćila je Bijela kuća upitana za komentar Arakčijevih izjava.