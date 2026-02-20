Iranski šef diplomacije nada se brzom dogovoru: 'Za dva do tri dana šaljemo protuprijedlog SAD-u'

Iranski ministar vanjskih poslova izjavio je u petak da očekuje kako će u roku od nekoliko dana imati spreman nacrt protuprijedloga nakon ovotjednih nuklearnih razgovora sa SAd-om, dok je američki predsjednik Donald Trump rekao da razmatra ograničene vojne udare

Upitan razmatra li ograničeni napad kako bi izvršio pritisak na Iran da postigne dogovor o svom nuklearnom programu, Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao: 'Mogu reći da to razmatram.' Kasnije je na konferenciji za novinare u Bijeloj kući dodao: 'Bolje im je da ispregovaraju pošten dogovor.' Dva američka dužnosnika rekla su za Reuters da je američko vojno planiranje vezano uz Iran u poodmakloj fazi te da opcije uključuju ciljanje pojedinaca u sklopu napada, pa čak i promjenu režima u Teheranu, ako Trump izda takvu zapovijed.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u ranijem intervjuu rekao je da bi njegov nacrt protuprijedloga mogao biti spreman u sljedeća dva ili tri dana kako bi ga razmotrili najviši iranski dužnosnici, a novi razgovori između SAD-a i Irana mogući su za otprilike tjedan dana. Dodao je da bi vojna akcija zakomplicirala napore za postizanje dogovora. Arakči je rekao da su nakon neizravnih razgovora u Ženevi u utorak s američkim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom dvije strane postigle razumijevanje o glavnim „vodećim načelima“, no to ne znači da je dogovor blizu. Trump dao rok U četvrtak je Trump Teheranu dao rok od 10 do 15 dana za postizanje dogovora, uz upozorenje na „stvarno loše posljedice“ ako do toga ne dođe, u vrijeme pojačanog američkog vojnog prisustva na Bliskom istoku koje je potaknulo strah od šireg rata. Arakči nije naveo točan rok kada će iranski protuprijedlog biti dostavljen Witkoffu i Kushneru, ali je rekao da vjeruje kako je diplomatski dogovor na dohvat ruke te da bi mogao biti postignut 'u vrlo kratkom razdoblju'. U Ujedinjenim narodima glasnogovornik Stéphane Dujarric ponovio je zabrinutost zbog zaoštrene retorike i pojačanih vojnih aktivnosti u regiji. 'Potičemo i SAD i Islamsku Republiku Iran da nastave diplomatski dijalog kako bi riješile nesuglasice', rekao je na redovitoj konferenciji za novinare.

Donald Trump u Davosu