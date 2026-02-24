Iranci čekaju moćne projektile iz Kine: 'To u potpunosti mijenja igru'

U trenutku kad Donald Trump prijeti "armadom" i novim napadom na Iran, ako ne postignu za 10 dana dogovor o nuklearnom naoružanju, intenzivira se priča o suradnji te zemlje s Kinom ili Rusijom.

Ta je suradnja, s obzirom na okolnosti, uznapredovala te se očekuje skori dogovor Irana i Kine o kupnji protubrodskih krstarećih projektila CM-302. Iako detalja o sporazumu nema, poznato je da ti projektili lete na malim visinama nadzvučnom brzinom. Osmišljeni su kako bi izbjegli brodsku obranu, a domet im je 290 kilometara, piše Reuters.

"Ako Iran dobije nadzvučne projektile za napade na brodove u regiji, to u potpunosti mijenja igru. Takve je projektile iznimno teško presresti, rekao je za Times of Israel, bivši obavještajac i analitičar za Iran, Danny Citrinowicz.