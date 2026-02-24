Iranci čekaju moćne projektile iz Kine: 'To u potpunosti mijenja igru'

Pod američkom prijetnjom sukoba, Iranci se nadaju da će dogovoriti isporuku kineskih protubrodskih projektila CM-302. Stručnjaci ističu da bi se time njihova vatrena moć u eventualnom sukobu znatno povećala
U trenutku kad Donald Trump prijeti "armadom" i novim napadom na Iran, ako ne postignu za 10 dana dogovor o nuklearnom naoružanju, intenzivira se priča o suradnji te zemlje s Kinom ili Rusijom.
Ta je suradnja, s obzirom na okolnosti, uznapredovala te se očekuje skori dogovor Irana i Kine o kupnji protubrodskih krstarećih projektila CM-302. Iako detalja o sporazumu nema, poznato je da ti projektili lete na malim visinama nadzvučnom brzinom. Osmišljeni su kako bi izbjegli brodsku obranu, a domet im je 290 kilometara, piše Reuters.
"Ako Iran dobije nadzvučne projektile za napade na brodove u regiji, to u potpunosti mijenja igru. Takve je projektile iznimno teško presresti, rekao je za Times of Israel, bivši obavještajac i analitičar za Iran, Danny Citrinowicz.
Dugogodišnji pregovori
Pregovori Pekinga i Teherana o nabavi projektila traju već dvije godine, no uznapredovali su nakon 12-dnevnog rata. Tad su pregovori i ušli u završnu fazu. Naravno, pitanje je i hoće li od posla biti išta.
Naime, Iranci tvrde da imaju vojne i sigurnosne sporazume sa saveznicima te da je ‘sada pravo vrijeme‘ za njihovu primjenu. Iz kineskog ministarstva vanjskih poslova, pak, tvrde da nemaju saznanja o bilo kakvim vojnim pregovorima.
Transfer projektila CM-302 bio bi i izazov režimu sankcija UN-a protiv Irana, ali i nastojanjima SAD-a da eliminiraju iranski raketni i nuklearni program.
Geopolitičke igre
Nije tajna da Kina, Iran i Rusija posljednjih godina redovito održavaju zajedničke pomorske vježbe. Amerikanci su već sankcionirali neke kineske tvrtke zbog navodnih isporuka materijala za iranski balistički program. Iz Pekinga i to odbacuju.
Osim protubrodskih projektila, koje Kinezi reklamiraju kao jedne od najučinkovitijih na svijetu, Iranci pregovaraju i o nabavi sustava protuzračne obrane, prijenosnih protuzračnih projektila, protubalističkog naoružanja pa čak i antisatelitskih sustava.
Naravno, ovakvi poslovi nisu sami sebi svrha. Iran se sve otvorenije oslanja na Kinu i Rusiju, dok SAD nastoji zadržati vojnu i političku nadmoć na Bliskom istoku. Ako dođe do dogovora Kine i Irana, moglo bi doći i do prekretnice u odnosu snaga na tom području.