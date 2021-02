Ipak se ruše dimnjaci ciglane na Črnomercu, stigle upute: Otvorite prozore i spustite rolete!

Zbog potresnih oštećenja nosive konstrukcije dimnjaka Ciglane Črnomerec koji su doveli dimnjake u stanje opasno po živote ljudi i imovine, u nedjelju 21. veljače 2021. u 12:00 sati, dimnjaci će biti uklonjeni

Investitor Ciglane nekretnine d.o.o objavili su važne informacije za građane, koje prenosimo u cijelosti. 'Za potrebe izvođenja radova uklanjanja dimnjaka na lokaciji Ilica 288 (objekt Stara ciglana) u nedjelju 21. veljače 2021. godine od 11:45 do 12:15 sati biti će onemogućeno kretanje Ilicom na dijelu od Selske ceste do ulice Oranice. Uklanjanje dimnjaka predviđeno je u 12:00 sati.

Ovim putem molimo sugrađane koji žive u neposrednoj blizini da do 11:45 sati otvore prozore i spuste rolete te ih drže otvorenima do oglašavanja kraja detonacija zvučnim signalom kako ne bi došlo do pucanje stakala uslijed stvaranja podtlaka prilikom miniranja. Nadalje, molimo ih da ne stoje kraj otvorenih prozora i gledaju rušenje dimnjaka.

Za promet će se zatvoriti i sve sporedne ulice na navedenom dijelu Ilice. Prilikom uklanjanja dimnjaka biti će zabranjeno kretanje pješaka u neposrednoj blizini zone ugroze.