Vojni povjesničar koji je doktorirao na temu vojske tzv. Krajine: Proruski separatisti služe Moskvi kao topovsko meso na isti način na koji su pobunjeni Srbi poslužili Beogradu

Usporedno s 27. obljetnicom akcije Bljesak, kojom je Hrvatska vojska u svibnju 1995. oslobodila okupiranu zapadnu Slavoniju i nagnala odmetnute Srbe da u skladu sa strategijom odmazde osmišljenom u Beogradu raketiraju Zagreb, razgovarali smo s Marijem Werhasom, vojnim povjesničarem koji je u izdanju izdavačke kuće Despot Infinitus objavio knjigu 'Srpska vojska Krajine'. U razgovoru s Werhasom, predavačem vojne povijesti na Hrvatskom vojnom učilištu koji je nedavno doktorirao na temu vojske tzv. Republike Srpske Krajine (RSK), dotakli smo se stvaranja, djelovanja i propasti vojske pobunjenih Srba u Hrvatskoj

Vojsku tzv. RSK ponajbolje je u predgovoru Werhasove knjige opisao sociolog vojske i rata te nekadašnji ravnatelj Hrvatske izvještajne službe (HIS) Ozren Žunec ocijenivši da je to bila vojska čijoj neuspješnosti i broju poraza teško da ima premca u svijetu.

'Kako je Slovenija dobro iskoristila već postojeću strukturu Teritorijalne obrane kojom su porazili JNA na svojem području, tako su i pobunjeni Srbi pribjegli sličnom pristupu. Najprije su u Kninu osnovali TO tzv. Srpske autonomne oblasti Krajina, potom TO RSK, a krajem 1992., nakon povlačenja JNA iz Hrvatske i dolaska mirovnih snaga Ujedinjenih naroda (UNPROFOR), i vojsku RSK', uvodi nas Werhas u genezu nastanka ogranka velikosrpske vojske.

No ključna razlika između TO-a Slovenije i TO-a Hrvatske leži u tome što je slovensko zapovjedništvo TO-a, nakon napada JNA na naše susjede u lipnju 1991., s punim naoružanjem u potpunosti prešlo na stranu demokratski izabrane vlade u Ljubljani, a hrvatski TO s najvećim dijelom svojeg naoružanja ostao je u sastavu 5. armijske oblasti JNA i s njom počeo pomagati pobunjenim Srbima. Stoga je Hrvatska, ističe Werhas, za razliku od Slovenije, počela ni iz čega podizati svoju vojsku, najprije Zbor narodne garde, potom i Hrvatsku vojsku.

VRSK je formalno imao i vlastito zrakoplovstvo, no Werhas naglašava da je ono bilo popunjeno uglavnom s desetak zastarjelih jurišnih aviona tipa Jastreb i nešto lakih helikoptera stacioniranih na aerodromu Udbina. Iako su pobunjeni Srbi okupirali Novigradsko i Karinsko more, nisu se upuštali u stvaranje ratne mornarice te su na Dunavu u sastavu 11. istočno-slavonskog korpusa uspjeli tek oformiti flotilu od dva patrolna čamaca. Ništa sposobnija nije bila ni vojno-obavještajna služba VRSK te se zbog straha od špijunaže u vlastitim redovima uglavnom bavila problemima mješovitih brakova časnika.

Pobunjeni Srbi su tek u ljeto 1995., kada im je već prijetio potpuni slom, osnovali Korpus specijalnih jedinica s oklopnom brigadom koja je u razularenom bijegu iščezla u Oluji, kaže Werhas. Ipak, ukazuje na to da je VRSK imao i elitnih postrojbi koje su se na ratištu pokazale znatno spremnijim i obučenijim od ostatka. No riječ je o postrojbama specijalne milicije koje su popunjavali sportaši i psihofizički spremniji te bolje plaćeni pobunjenici.

'Ti krajiški specijalci borili su se s pripadnicima Specijalne policije MUP-a RH u surovim uvjetima južnog Velebita. Kada je VRSK počeo gubiti na bojišnici, posebno nakon akcije Gusar, poznatije kao akcija Maslenica u veljači 1993., Knin je počeo uvoziti i razne paravojne postrojbe iz Srbije, poput Tigrova pod zapovjedništvom zloglasnog Željka Ražnatovića Arkana i tzv. Vukova s Vučjaka s područja Banje Luke, koji su bili poprilično čvrst orah', kaže Werhas.

Strah Knina od uvoznih šminkera

No pridošlice na bojištu nisu bili dobrodošli na prvoj crti sa svojom 'šminkerskom' opremom jer je daleko bila bolja od one koju su imali pripadnici VRSK. 'Kada bi takvi došli u Knin, povukli bi sa sobom po petstotinjak lokalaca koji bi im se priključili kako ne bi išli na bojišnicu u dronjcima. Vojne vlasti u RSK-u pokušavale su to spriječiti na sve moguće načine jer su ostajali bez ljudi u vlastitim redovima. Uz to, uvozne paravojske pljačkale su i maltretirale tamošnje stanovništvo', kaže Werhas. Pritom podsjeća da je plaća vojnika VRSK jedno vrijeme pala na 12 njemačkih maraka, što je tada iznosilo manje od 38 kuna.

'Jednostavno, ta je vojska bila osuđena na propast, baš kao i režim Slobodana Miloševića, pod čijom je bila ingerencijom', ocjenjuje Werhas te ističe da se VRSK itekako može uspoređivati s proruskim paravojskama u odmetnutim ukrajinskim regijama Doneck i Luhansk.

Vojni povjesničar upućuje na to da vojna izvješća sugeriraju kako te separatističke vojske služe Rusima kao 'topovsko meso', kao što su krajiški Srbi poslužili Beogradu u njegovu pokušaju realizacije tzv. velike Srbije.