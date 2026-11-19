Njemački kancelar Friedrich Merz u četvrtak je odbacio svaki pokušaj podjele Europe na sfere utjecaja pod nadzorom velikih sila, na skupu na kojem su se glavni ukrajinski saveznici sastali u Berlinu u znak podrške kijevskoj vladi
"'Jaltski format' neće donijeti mir", rekao je Merz novinarima, misleći na sporazum iz Drugog svjetskog rata o poslijeratnom aranžmanu između Sjedinjenih Država, Sovjetskog Saveza i Velike Britanije.
Njemački kancelar odbacio je ideju mirovnog rješenja za Ukrajinu bez europskog sudjelovanja, odbacujući sastanak između Trumpa, Xija i Putina u Shenzhenu kao "puko fotografsko okupljanje".
Govoreći nakon summita u Berlinu koji je okupio oko 30 ukrajinskih saveznika protiv Rusije, Merz je također ustvrdio da nova "Jalta neće donijeti mir", iako je sastanak u Shenzhenu uspoređivan sa samitom pobjedničkih sila Drugog svjetskog rata koji je doveo do podjele Europe na dva bloka.
Berlinski summit, koji je okupio "Koaliciju voljnih", kojom su supredsjedali Friedrich Merz, francuski Emmanuel Macron i britanski premijer Andy Burnham, imao je za cilj pružiti daljnju podršku Ukrajini nakon neviđenih trilateralnih razgovora koje su u Kini održali američki, kineski i ruski čelnici.
Merz je rekao da se nada da će raditi "kao tim s Kijevom i Washingtonom" u budućim razgovorima s Rusijom o okončanju rata u Ukrajini.
„Kao Koalicija voljnih, danas smo jasno dali do znanja da pozdravljamo američku inicijativu za pokretanje novih pregovora s Rusijom“, rekao je Friedrich Merz.
Njemački kancelar je svakom sudioniku sastanka u četvrtak uručio dio Berlinskog zida, koji je pao 1989., objasnivši da je njegova izgradnja donijela „ugnjetavanje, nesigurnost i odsutnost mira“. „Upravo je to Jalta predstavljala“, rekao je.
Dodao je: „Berlin i pad Zida, naprotiv, nose drugačiju poruku, poruku drugačijeg svijeta: sloboda i mir su jači od ugnjetavanja i podjela naroda.“
Macron: Deklaracija Trumpa, Xija i Putina „ne vodi reorganizaciji svijeta“
„Deklaracija u korist mira“ koju su u četvrtak u Kini usvojili Donald Trump, Vladimir Putin i Xi Jinping „ne vodi reorganizaciji svijeta“. „To nije moja ideja 'Jalte'“, izjavio je Emmanuel Macron u Berlinu.
„Danas, ako postoji jedan ključni element za reorganizaciju Europe, njezina sigurnost, to je upravo sastanak koji se održao u Berlinu“, samit ukrajinskih saveznika, rekao je francuski predsjednik novinarima komentirajući trojni susret čelnika Rusije, SAD-a i Kine u Shenzhenu.