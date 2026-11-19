Govoreći nakon summita u Berlinu koji je okupio oko 30 ukrajinskih saveznika protiv Rusije, Merz je također ustvrdio da nova "Jalta neće donijeti mir" , iako je sastanak u Shenzhenu uspoređivan sa samitom pobjedničkih sila Drugog svjetskog rata koji je doveo do podjele Europe na dva bloka.

Njemački kancelar odbacio je ideju mirovnog rješenja za Ukrajinu bez europskog sudjelovanja , odbacujući sastanak između Trumpa, Xija i Putina u Shenzhenu kao "puko fotografsko okupljanje".

"'Jaltski format' neće donijeti mir", rekao je Merz novinarima, misleći na sporazum iz Drugog svjetskog rata o poslijeratnom aranžmanu između Sjedinjenih Država, Sovjetskog Saveza i Velike Britanije.

Berlinski summit, koji je okupio "Koaliciju voljnih", kojom su supredsjedali Friedrich Merz, francuski Emmanuel Macron i britanski premijer Andy Burnham, imao je za cilj pružiti daljnju podršku Ukrajini nakon neviđenih trilateralnih razgovora koje su u Kini održali američki, kineski i ruski čelnici.

Merz je rekao da se nada da će raditi "kao tim s Kijevom i Washingtonom" u budućim razgovorima s Rusijom o okončanju rata u Ukrajini.

„Kao Koalicija voljnih, danas smo jasno dali do znanja da pozdravljamo američku inicijativu za pokretanje novih pregovora s Rusijom“, rekao je Friedrich Merz.

Njemački kancelar je svakom sudioniku sastanka u četvrtak uručio dio Berlinskog zida, koji je pao 1989., objasnivši da je njegova izgradnja donijela „ugnjetavanje, nesigurnost i odsutnost mira“. „Upravo je to Jalta predstavljala“, rekao je.

Dodao je: „Berlin i pad Zida, naprotiv, nose drugačiju poruku, poruku drugačijeg svijeta: sloboda i mir su jači od ugnjetavanja i podjela naroda.“

Macron: Deklaracija Trumpa, Xija i Putina „ne vodi reorganizaciji svijeta“

„Deklaracija u korist mira“ koju su u četvrtak u Kini usvojili Donald Trump, Vladimir Putin i Xi Jinping „ne vodi reorganizaciji svijeta“. „To nije moja ideja 'Jalte'“, izjavio je Emmanuel Macron u Berlinu.

„Danas, ako postoji jedan ključni element za reorganizaciju Europe, njezina sigurnost, to je upravo sastanak koji se održao u Berlinu“, samit ukrajinskih saveznika, rekao je francuski predsjednik novinarima komentirajući trojni susret čelnika Rusije, SAD-a i Kine u Shenzhenu.