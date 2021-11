Imunolog Trobonjača objasnio zašto nije za obvezno testiranje za sve, ima odgovor i za one koji kritiziraju nedosljednost mjera

U ponedjeljak su u Hrvatskoj od posljedica zaraze koronavirusom preminule 73 osobe, što je dosad najviše u ovom valu zaraze. Uz komentar aktualnih pandemijskih događanja, u Novom danu N1 televizije imunolog Zlatko Trobonjača objasnio je da se to dogodilo iz više razloga

Kad se govori o mjerama i kritikama da su nedosljedne, Trobonjača je rekao da se mora znati da službe analiziraju podatke s terena. 'Analiziraju gdje se virus najviše širi i na taj način provode mjere i uvode ih u one djelatnosti koje vode do širenja epidemije. Ako je uvedena mjera u određene javne službe, a ne u kafiće, ustvrdili su da se tamo virus širi i da tamo treba ograničiti kretanje ljudi, a sve da bi se smanjio priljev ljudi u bolnice i da bi ishod bio puno bolji', rekao je Trobonjača.

Odgovorio je i na kritike oko uvođenja covid-potvrda.

'Covid-potvrda ima više različitih značenja. Često se jedan aspekt ističe, a to je ovaj koji potiče ljude da se idu cijepiti, jer si time olakšavaju život, ali one djeluju protuepidemijski, smanjuju kretanje ljudi i u tome se mogu koristiti kao protuepidemijska mjera. To je važan aspekt protiv epidemije. Kaže se i cijepljeni mogu širiti virus, da, ali značajno manje. Postoje studije koje jasno pokazuju da cijepljene osobe značajno manje šire virus. Ali sada cijepljene osobe ispadaju veće žrtve od necijepljenih, jer imaju i manji pristup zdravstvenoj usluzi, jer su bolnice pretrpane necijepljenima', rekao je Trobonjača.