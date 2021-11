Učiteljima počele stizati opomene pred otkaz

Dok se situacija u drugome tjednu primjene odluke o obaveznom testiranju djelatnika bez covid potvrda u nekim školama primirila, bilo da su djelatnici pristali na testiranje, bilo otvorili bolovanja, u dijelu škola ravnatelji su i dalje pod opsadom, piše u utorak Jutarnji list

Dio njih uspijeva spriječiti djelatnike bez potvrda i nalaza da uđu u razrede, a drugi dio ih propušta u cilju izbjegavanja fizičkog sukoba, no iz razreda udaljuju učenike i organiziraju zamjenske nastavnike, donosi dnevnik.

Zabilježeni su i prvi slučajevi upozorenja o pokretanju postupka za izvanredan otkaz. U zagrebačkoj Drvodjeljskoj školi Jutarnjem listu je potvrđeno da je dvoje djelatnika dobilo upozorenja pred otkaz. Takav scenarij zasad je uspjela izbjeći ravnateljica zagrebačke Gimnazije Lucijana Vranjanina, unatoč problemima s dvije djelatnice.

'Dvije djelatnice odbijale su testiranje, a nakon što sam im spriječila ulazak u školu, pozvale su policiju. Pred školom ih je podržavala grupa od 20 osoba. Drugoga dana jedna od njih uspjela je ući u školu. Zatekla sam je na hodniku i zamolila da izađe. Odbila je i pozvala sam policiju, no njihovi djelatnici nisu imali ovlasti za postupanje', prepričava ravnateljica Milica Medak.

U ponedjeljak je jedna djelatnica ipak donijela nalaz testa, a druga je otvorila bolovanje. 'Problem je to što iza nas ravnatelja ne stoji ni sindikat ni grupa odvjetnika koji će me braniti, niti imamo osiguranu besplatnu pravnu pomoć. Dolaze nam ljudi s papirima na kojima su članci različitih zakona, za koje tvrde da ih mi ravnatelji kršimo. Nije li to zastrašivanje? Mogu misliti kako je u ovoj situaciji friškim ravnateljima', komentira Medak, a također se našla u situaciji da joj djelatnica nudi na potpis zahtjev o preuzimanju odgovornosti od posljedica medicinskog zahvata, donosi Jutarnji list.