'Skandalima 30 godina narušavamo povjerenje u autoritete i očekujemo da bi im ljudi trebali vjerovati. Bilo bi drukčije da smo imali jednaka pravila za sve'

Zašto su protuepidemijske mjere tako duboko podijelile društvo? Kako to da su novinari postali meta prosvjednika? Može li se verbalno i fizičko nasilje pravdati borbom za slobodu? Koliko je za trenutačnu situaciju odgovoran Nacionalni stožer, ali i političari? O tome su U mreži prvoh HRT-a raspravljali sociolog Sven Marcelić, komunikologinja Nikolina Borčić i psiholog Igor Mikloušić

Komunikologinju Nikolinu Borčić iznenadio je broj okupljenih ljudi na tom prosvjedu. 'Imamo jako veliku podjelu u društvu, ali to nije samo u Hrvatskoj. Rekla bi da ono što vidimo godinama unazad, a sada puno jače je ta potreba komunikacije iz perspektive: ja imamo pravo na..., a lišeni su odgovornosti. Ljudi koji ističu svoje pravo na slobodu ne ističu i odgovornost za sudjelovanje u kolektivnoj borbi protiv pandemije, jer svidjelo se to njima ili ne, živimo u društvu u kojem je trenutno pandemija koja kao takva donosi svoja pravila', rekla je Borčić.

Marcelić smatra kako nepovjerenje u znanost nije samo pitanje Hrvatske niti covid krize: 'Zato što živimo u relativno sigurnom svijetu ljudi zaboravljaju odakle dolaze opasnosti. Nekome prije 100 godine ne bi trebalo objašnjavati otkud problem sa cjepivima'.

Borčić je istaknula kako je jako zabrinjavajuće i nepovjerenje prema mainstream medijima: 'Meta na subotnjem skupu bili su mainstream mediji jer kod velikog broja ljudi koji su bili na skupu postoji mišljenje da oni podržavaju samo jednu stranu. Za društvo je dobro da se raspravlja i razgovara, ali taj skup nije pokazao tu notu. Bilo je puno huškačkih poruka i bio je usmjeren protiv mainstreama i onih koji donose odluke i samim time se stavio u poziciju podizanja još jače podjele'.

Marcelić je istaknuo kako niska razina povjerenja u hrvatskom društvu ide puno prije covida i da je zapravo odraz hrvatske politike koja desetljećima rastače institucije koje bi trebale upravljati društvom.

'Političari si često daju za pravo govoriti kao da su epidemiolozi ili osobe koje u svoje slobodno vrijeme volontiraju u bolnicama, a to ne rade. Oni govore o iz JA pozicije, stav o virusu i pandemiji i time potiču podjele u društvu. Situacija bi bila drugačija da smo imali dosljednost u donošenju odluka i da su pravila bila jednaka za sve. Mi cijelo vrijeme vidimo našu naviku u Hrvatskoj, a to su dvostruka pravila. To vidi i javnost i to pridonosi eroziji povjerenja', istaknula je Borčić.