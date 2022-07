Ima li elemenata da Aleksandar Vučić bude proglašen personom non grata? Neki srbijanski dužnosnici i političari već su na popisu nepoželjnih

Srbijanski ministar Aleksandar Vulin ne smije u Hrvatsku, a ni Vojislav Šešelj. Obojica su od ranije proglašeni personama non grata, a može li ista sudbina zadesiti i srbijanskog predsjednika Vučića?

Hrvatska kao suverena država ima pravo i njemu zabraniti ulazak u državu i to bez obrazloženja. Dovelo bi to, kaže, do eskalacije među dvjema državama. U taj scenarij ne vjeruje Miro Kovač. "To je radikalna mjera koja se u teoriji može donijeti, ali u praksi se to neće dogoditi zbog specifičnih unutarnjih i vanjskih odnosa", pojašnjava bivši ministar vanjskih poslova.

"Došlo bi do pogoršanja odnosa, a ja ne vidim da se to želi dopustiti tako da moja procjena je da se to neće dogoditi", dodaje Kovač.