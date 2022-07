[FOTO] Vučić: Neću se nikome dodvoravati dok sam živ! Mislim da se Hrvati i Srbi neće pomiriti, uvijek ćemo drugačije gledati na NDH i na ono što se dogodilo '90-ih

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić obraća se javnosti. Osim o sastavljanju srbijanske Vlade, govorit će i o posjetu Jasenovcu

Vučić prvo govori o konzultacijama o novom premijeru s predstavnicima stranaka u novom sazivu Skupštine Srbije, prenosi N1. 'Razgovarali smo i o problemima Hrvata u Srbiji i potencijalnom sudjelovanju u budućoj vladi', rekao je Vučić. 'Zadovoljan sam razgovorima, zadovoljan sam što se razumije težina situacije s kojom se suočavamo, ne našom krivicom. Ne mislimo isto, ali mogli smo razgovarati. To je dobro za srpsku demokraciju', dodao je. Dotaknuo se teme energetike: 'Poduzeli smo mnogo mjera po pitanju rješavanja problema u energetici.'

Obrušio se na hrvatske medije Vučić je rekao da informaciju o njegovom posjetu Jasenovcu nisu objavili srpski mediji, nego Jutarnji list. 'Oni su mislili da ćemo izaći u javnost iako to nije bio naš plan jer smo htjeli u tišini predati notu. Krenuli su u napad sa sumanutim argumentima. Zamislite vi taj kaos koji izazivate što ćete položiti cvijeće i zapaliti svijeću? Da to nazivate kaosom i nazivate provokacijom, nisam mogao vjerovati da će netko pokrenuti takvu kampanju. Onda s tim naslovom ide u svim medijima. Sve naslovne strane bez izuzetka u najgorem svjetlu govore i o meni i o Srbiji. To u Srbiji nije slučaj, ja sam ponosan na to', poručio je Vučić te pred srbijanskim novinarima mahao s naslovnicima hrvatskih novina. Potom je govorio što se dogodilo. 'Prvi put kontaktiramo kabinet predsjednika vlade RH. Molili smo da 10. rujna posjetimo Jasenovac. U više navrata, i direktno i indirektno, mole nas da pomaknemo posjet zbog unutarnje-političke situacije. Nismo s tim izašli u javnost, tako se s partnerima rješavaju stvari. Nama je Hrvatska vrlo važna, imamo veliki rast i razmjene u ovog godini', rekao je Vučić. Potom je rekao da su 1. ožujka 2022. ponovili zahtjev za posjetom, ali da je odbijen nakon dva dana. 'A onda je došao treći put, obavijestio sam Pupovca i rekao mu "kako god hoćeš, ako imaš potrebe da obavijestiš kabinet Plenkovića, onda to učini" i on je to očito učinio. Oni su Oluju nekako podsvjesno povezali s Jasenovcem. Ja nisam nikada, ali oni jesu. To više govori o njima nego o nama. Mi ćemo doći u Jasenovac i bit ćemo korektni. Obavijestit ćemo javnost da smo to učinili. Sramota je da 81 godinu nakon što je osnovan najstrašniji logor u Europi, da nijedan srpski predsjednik nije bio u Jasenovcu. Ja sam bio, ali nitko nije bio kao predsjednik', kazao je Vučić.

'U četvrtak 14. srpnja stigla je molba Plenkovića i Radmana da Vučić ne ide u Jasenovac – da su za posjet čuli neslužbeno. Rekao sam da samo želim položiti cvijet i onda smo dobili cijeli ovaj cirkus koji su napravili sami, bez da smo išta napravili. Moj grijeh je da sam htio ući u zemlju EU-a i položiti cvijet na mjesto gdje je desetine tisuća ubijenih u Jasenovcu, nelogičnoj je zabraniti sve to i govoriti o provokacijama', poručio je. Kaže da nije htio slušati više o tome da nije dobro doba godine i da je samo htio položiti cvijet. 'To nije odlazak na more. Ja ne želim ići na more u Hrvatsku. Ne zanima me to. Hoću ići u Jasenovac', kaže Vučić . 'To je bio po monstruoznosti najveći logor na teritoriju Europe. Taj logor nikad nije bio oslobođen. Nikad nismo jasan odgovor dobili. Puno se čudno stvari događalo oko Jasenovca', kaže Vučić. Upitao se kakve veze ima njegov posjet Jasenovcu s padom ukrajinskog zrakoplova s oružjem. 'Dogodila se tragična nesreća, to su bile mine za obuku. Što smo htjeli točno sakriti? Osim što netko mora da pronađe u Srbima krivca uvijek. Znam ja zašto sam ja njima kriv. Da sam na njihovom mjestu, isto bih se ponašao moguće, možda bih radio malo bolje razloge, a ne ovako tupave. Ali razumijem zašto me mrze', kazao je Vučić.