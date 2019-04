Ilegalni migrant pokušao se prošvercati na zrakoplov za Beč

U sarajevskoj zračnoj luci u četvrtak se dogodio incident u kojemu je, kako javljaju lokalni mediji, jedan ilegalni migrant pokušao ući u zrakoplov na liniji za Beč pa je u toj nakani uspio zaobići sve sigurnosne provjere i dospio do uzletišta, a tek su ga tu svladali i uhitili pripadnici Granične policije BiH

Iz uprave zračne luke u Sarajevu potvrdili su samo kako je došlo do incidenta te kako je u tijeku istraga nakon koje će biti objavljeno više detalja.

Televizija N1 objavila je kako je jutarnji let za Beč kasnio dva sata. To se dogodilo nakon što su se kod zrakoplova odjednom zatekle nepoznate osobe. Reagirali su policajci i pripadnici osiguranja zračne luke, no svi su putnici nakon toga morali izaći iz zrakoplova da bi se proveo dodatni protudiverzijski pregled.

Neki su putnici nakon toga odustali od leta bojeći se za svoju sigurnost.