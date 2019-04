'Pitanje je trenutka kada će prvi migrant biti ubijen!'

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić poručio je u subotu kako korupcija izjeda hrvatsko društvo te da se "za vrijeme SDP-ove vlasti stvara, a tijekom HDZ-ove vlasti krade", dok je bivši SDP-ov ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić prozvao aktualnu vlast zbog nekorektnog odnosa prema migrantima ustvrdivši kako je tek pitanje trenutka kad će netko biti ubijen

"Ovo što današnja vlast radi u Hrvatskoj, to nije ni europski, ni humano, ni ljudski", poručio je Ostojić zabrinut jer je, kaže, možda samo pitanje trenutka "kada će pasti prvi metak i kad će prvi put migrant biti ubijen".

Zauzima se, kaže, za Hrvatsku u kojoj će građani biti ravnopravni s drugim građanima u Europskoj uniji. U Europski parlament potrebno je, ističe, birati one koji će "zastupati interes Hrvatske u Bruxellesu, a ne interese Bruxellesa u Hrvatskoj." Ustvrdio je i kako su plaće u Hrvatskoj tri puta, a mirovine pet puta mAnje nego u EU dok su cijene europske te da hrvatski poljoprivrednici dobivaju 20 posto manje poticaja nego u EU.

"Ono što se gotovo uvijek događa - kad preuzmemo odgovornost za Hrvatsku vratimo joj optimizam i nadu, kad preuzmemo odgovornost za Hrvatsku i otvaramo radna mjesta, ostvarujemo gospodarski rast, vraćamo povjerenje u institucije ove zemlje, a kad oni preuzmu vlast što slijedi - bez obzira koliko mi sagradili nema toga što oni ne mogu srušiti, bez obzira koliko mi stvorili nema toga što oni ne mogu pokrasti. To je razlika između SDP-a i HDZ-a, to je razlika između nas i njih," rekao je Bernardić.

To će, ističe, biti situacija u kojoj više nema Europe. "To je situacija u kojoj su pale sve one stvari radi kojih je Europa itekako sazdana kao zajednica demokratskih naroda i ljudi," istaknuo je Ostojić. Po njegovim riječima, na hrvatskoj granici se događa nešto što vladajući prikazuju kao divno i bajno stanje u kojem "navodno čuvaju granicu bez žice i zida."

"Samo je vojska, koja inače nije angažirana na granici, pred svojim objektima sigurno do sada uhvatila tisuću ljudi u dubini hrvatskog teritorija. Slovenci prigovaraju da Hrvatska ne zna to raditi, buni se Europa radi toga što nismo stručni na granici. Najveći problem je to što je obavljanje prljavog posla za EU prepušteno hrvatskoj policiji. Zašto? Iz jednostavnog razloga što nas ucjenjuju," ustvrdio je Ostojić.

Nakon svih incidenata koji se događaju, kaže, pitanje je samo kad će netko biti ubijen.

"Samo je pitanje kad će netko u ovoj zemlji, a to možete očekivati od naših tzv. suverenista, da se potegne puška. I to je očito jedini način na koji oni žele da se dogodi, da se napokon počne pucati prema onima koji su drugačiji, prema onima koji su u istoj situaciji kao naši ljudi koji su bježali pred radom i bili dobrodošli u Hrvatskoj", smatra Ostojić.

Kandidat SDP na predstojećim izborima za Europski parlament Tonino Picula je istaknuo kako otocima i otočanima treba približiti "koristi od našeg članstva u EU." Picula je također rekao kako su predstojeći izbori za Europski parlament "put obnove SDP-a."