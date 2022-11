IDS raspustio predsjedništva podružnicama u Puli i Brtonigli

Članovi Predsjedništva IDS-a u ponedjeljak su na sjednici jednoglasno odlučili raspustiti predsjedništva stranačkih podružnica u Puli i Brtonigli, u kojima će biti postavljena privremena povjerenstva

Povjerenstva će biti zadužena za osiguranje kontinuiteta djelovanja stranačkih podružnica do izbora novih predsjedništva.

"To se sada vidi, pogotovo u Puli, gdje je gradonačelnik Zoričić uveo čak HDZ u koaliciju, Gradska uprava je nestabilna, a grad razvojno stoji. Odgovornost svake IDS-ove podružnice je velika, a pogotovo one pulske, koja mora biti najbolja politička alternativa trenutnoj vlasti, jer je to u interesu građana", ocijenio je Škrinjar.

Iz IDS-a su napomenuli da svaka stranačka podružnica ima veliku neovisnost i, sukladno tome, odgovornost da svi procesi funkcioniraju te mora donositi najbolje odluke i provoditi nabolje politike u interesu stranke i građana. Od posljednjih lokalnih izbora, kažu, bilo je vidljivo da podružnica nije radila kako je trebala za što nije nitko kriv, ali je jasno da tako dalje ne može.

Članovi IDS-ovog Predsjedništva u priopćenju su istaknuli potrebu da se stvari postave tako da "svi zajedno pušu u isti rog" puno aktivnije i žešće, pogotovo s obzirom na političku situaciju u Puli i gradonačelnikovu koaliciju s HDZ-om.

"Novoizabrano povjerenstvo za Pulu zato ima važan zadatak kroz određeno vrijeme detektirati ključne ljude koji će vratiti povjerenje građana i pripremiti IDS za sljedeće izbore u gradu, što je apsolutni prioritet stranke. Pri tome će se voditi načelima supsidijarnost i transparentnost, koje će sigurno dati najbolji mogući rezultat", istaknuli su.