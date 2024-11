'I USKOK i EPPO imaju svoje medijske navijače. Stvar ide gotovo do uvredljivog'

Odvjetnici Fran Olujić i Ljubo Pavasović Visković te Nataša Đurović, zamjenica ravnatelja USKOK-a gostovali su u HTV-ovoj emisiji Otvoreno i komentirali najnoviji razvoj situacije u pravnoj trakavici o sukobu nadležnosti između USKOK-a i EPPO-a, a na temu istrage protiv Vilija Beroša i ostalih

Ljubo Pavasović Visković naglasio je kako se radi o neobičnoj situaciji, ali to nije prvi slučaj, prenosi HRT. 'Sukob nadležnosti je uobičajen u pravnom životu. To je nešto što se događa i postoje propisi koji rješavaju te sukobe. Ovo je jedan specifičan sukob zbog toga što se prelio u sferu političkog. Imamo dvije strane koje imaju svoje medijske navijače, a stvar ide gotovo do uvredljivog. Tu se iz fokusa gube činjenice. Imate dva potpuno legitimna tijela koja su provodila svaki za sebe određene izvide. Radi se o dvije grupe tužioca vrlo iskusnih i kvalitetnih. U EPPO-u i USKOK-u rade izvanredni ljudi. Našli su se u situaciji koji svaki zakon ne može riješiti. Pravo je vrlo kompleksno i imate puno situacija koje nisu do kraja predviđene bilo kakvim zakonom. Ovo je situacija gdje nitko nije potpuno u pravu i nitko nije potpuno u krivu. EPPO i USKOK imaju svoje argumente. Postoje razlozi koji pretežu na stranu EPPO-a, međutim, bojim se da su razlozi koji idu prema USKOK-u nešto objektivniji i ozbiljniji', rekao je.

Naglasio je kako Hrvatska uz 14 zemalja EU-a ima propis po kojem ovakav sukob nadležnosti rješava glavni državni odvjetnik. 'Ako čitate akt koji je Turudić donio, on je dobro pravno pisan. Vidi se da ga je pisao netko tko ima dugogodišnji sudački staž. To je akt u kojem postoje argumenti, oni su vrlo ozbiljni. Za tri četvrtine od 4 inkriminirajuća događaja nije sporna nadležnost USKOK-a. Svaka sumnja na davanje mita gdje su u pitanu hrvatsko novci, jasno da je to USKOK-ovo. Problem je četvrta situacija vezana za Split, ali postoji u toj situaciji jedan značajan vremenski razmak između čina navodnog nuđenja mita čime je to kazneno djelo okončano. To kazneno djelo prestaje u onom trenutku kad nudiš mito i to netko odbije i samog raspisivanja natječaja. Vrlo je komplicirano reći tko bi tu bio nadležan i tko je tu potpuno u pravu. Javnost se ne treba bojati da može doći do nekakvog zataškavanja', rekao je.

'Nije normalno da jedno tijelo provodi istragu, a drugo to ne zna' Na pitanje je li normalno da se provodila istraga, a da drugo tijelo za to nije znalo, Fran Olujić je rekao kako nije niti normalno, niti je sa stajališta pravne sigurnosti i uopće poštivanja pravnog poretka u Republici Hrvatskoj dobro. - Ono što se potpuno previđa u ovoj situaciji je činjenica da je člankom 3 Zakona o provedbi uredbe o EPPO-u jasno propisano kako delegirani europski tužitelji, dakle to su vam ovi tužitelji iz EPPO-a, rade u sastavu USKOK-a. Imali smo situaciju da je jedan dio USKOK-a provodio jednu istragu, a drugi dio USKOK-a provodio drugu istragu. To je nešto što nam se više u Hrvatskoj ne smije ponoviti. Ovdje je očito došlo do jedne totalne nekoordiniranosti i do sukoba nadležnosti koji se sasvim sigurno mogao izbjeći da je do njihove koordinacije ranije došlo, a moralo je doći, kako po propisima koji uređuju postupanje EPPO-a, tako i po propisima koji uređuju postupanje USKOK-a, rekao je.