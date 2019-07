I u novom tjednu pljuskovi s grmljavinom i pad temperature, pogledajte koga čeka najgore vrijeme

Na kopnu djelomice sunčano, danju i manje toplo. Uz promjenljivu naoblaku mjestimice kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom, većinom u drugom dijelu dana

Promjenljivo uz povremenu kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom , uglavnom u drugom dijelu dana. Ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 26 °C.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28, u Dalmaciji do 31 °C.