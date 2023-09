I danas ponegdje obilna kiša i moguće nevrijeme, za jednu regiju oglašen crveni alarm

Državni hidrometeorološki zavod ( DHMZ ) za danas prognozira umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, češćom u prvom dijelu dana. Na Jadranu još ponegdje može biti pljuskova s grmljavinom, lokalno izraženijih. Bit će vjetrovito, na kopnu uz umjeren i mjestimice na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu uz umjerenu i jaku buru s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura na kopnu uglavnom između 14 i 19, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 °C.

Meteorolog Izidor Pelajić najavio je za HRT da se u nedjelju u Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje pretežno oblačno, povremeno uz kišu. Moguć je poneki pljusak i grmljavina. Temperatura većinom između 14 i 19 °C. Svježinu će naglašavati lokalno jak sjeverni vjetar. Razmjerno vjetrovito i u središnjoj Hrvatskoj, osobito na sjeveru. Prevladavat će oblačno, mjestimična kiša uglavnom slaba, na jugu do jutra moguće obilnija. Popodne će u većini mjesta oborine vjerojatno posve izostati. Temperatura zraka od 13 do 18 °C.

Na zapadu promjenjivo, na obali sa sunčanim razdobljima, te nestabilno. Kiša češća u oblačnom i vrlo svježem gorju. Na sjevernom Jadranu će puhati jaka bura s olujnim udarima i valja računati na ograničenja u prometu. Najviša temperatura zraka oko 21 °C. Lokalno jači pljuskovi u Dalmaciji su mogući još osobito rano ujutro, poneki slabiji i do sredine dana. Popodne sunčanije. Bura i sjeverni vjetar u jačanju, more umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18 °C, a najviša dnevna od 20 do 23 °C.